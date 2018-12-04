Эксперты сомневаются в эффективности новых правил эвакуации авто

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Юристы сомневаются, что количество эвакуаций авто нарушителей существенно возрастет

Эвакуация авто за нарушение правил парковки по новому закону может не привести к ожидаемому эффекту. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Парковка запрещена: в Украине вводятся новые правила эвакуации автомобилей".

В частности, опрошенные РБК-Украина эксперты сходятся во мнении, что принятые правительством документы для исполнения норм нового закона содержат нормы, которые могут быть оспорены в судах или вообще окажутся нерабочими. Адвокат Вадим Володарский напоминает, что, согласно статье 41 Конституции, провозглашается незыблемость права частной собственности, в том числе на автомобиль.

"А конституционные нормы имеют высшую юридическую силу, одновременно являясь нормами прямого действия. При этом защита прав граждан гарантируется на их основании. Из этого следует, что любые действия с собственностью помимо воли собственника возможны только по решению суда", - отметил он.

По его мнению, при задержании и эвакуации автомобиля нарушаются права владения, пользования и распоряжения имуществом.

"То есть в случае применения постановления Кабмина о порядке задержания и эвакуации автомобиля будет возникать правовая проблема, заложенная на уровне самой идеи о задержании и эвакуации транспортного средства. Поэтому, думаю, из-за этого будут многочисленные иски по обжалованию таких действий, как полиции, так и инспекторов по парковке", - добавил он.

В то же время, по словам юриста фирмы "Анте" Юрия Векленко, вероятность резкого увеличения количества эвакуаций автомобилей невысока.

"Подобные правила эвакуации действовали в Киеве с 2002 года по 2008. Основными причинами невысокого процента эвакуации автомобилей будет, как и прежде, малое количество эвакуаторов по всей стране, в сравнении с количеством нарушителей", - говорит он.

Кроме того, в протоколе будет требоваться наличие четырех подписей - инспектора, эвакуаторщика и двух понятых.

"И если с первыми двумя проблем возникнуть не должно, то найти понятых, которые бы уделили хотя бы 20 минут своего времени на проведение такой процедуры, инспектору будет нелегко", - считает Векленко.

Напомним, в ноябре в Киевраде согласовали решение о новых правилах парковки автомобилей в столице.