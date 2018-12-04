Експерти сумніваються в ефективності нових правил евакуації авто

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Юристи сумніваються, що кількість евакуацій авто порушників істотно зросте

Евакуація авто за порушення правил паркування за новим законом може не призвести до очікуваного ефекту. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Парковка заборонена: в Україні вводяться нові правила евакуації автомобілів".

Зокрема, опитані РБК-Україна експерти сходяться на думці, що прийняті урядом документи для виконання норм нового закону містять норми, які можуть бути оскаржені в судах або взагалі виявляться недійсними. Адвокат Вадим Володарський нагадує, що, відповідно до статті 41 Конституції, проголошується непорушність права приватної власності, в тому числі на автомобіль.

"А конституційні норми мають вищу юридичну силу, одночасно будучи нормами прямої дії. При цьому захист прав громадян гарантується на їх підставі. З цього випливає, що будь-які дії з майном без згоди власника можливі тільки за рішенням суду", - зазначив він.

На його думку, при затриманні та евакуації автомобіля порушуються права володіння, користування і розпорядження майном.

"Тобто в разі застосування постанови Кабміну про порядок затримання і евакуації автомобіля виникатиме правова проблема, закладена на рівні самої ідеї про затримання і евакуацію транспортного засобу. Тому, думаю, через це будуть численні позови по оскарженню таких дій, як поліції, так і інспекторів по парковці", - додав він.

У той же час, за словам юриста фірми "Анте" Юрія Векленка, ймовірність різкого збільшення кількості евакуацій автомобілів невисока.

"Подібні правила евакуації діяли в Києві з 2002 року по 2008. Основними причинами невисокого відсотка евакуації автомобілів буде, як і раніше, мала кількість евакуаторів по всій країні, у порівнянні з кількістю порушників", - говорить він.

Крім того, у протоколі буде вимагатися наявність чотирьох підписів - інспектора, евакуаторщика та двох понятих.

"І якщо з першими двома проблем виникнути не повинно, то знайти понятих, які б приділили хоча б 20 хвилин свого часу на проведення такої процедури, інспектору буде нелегко", - вважає Векленко.

Нагадаємо, в листопаді в Київраді погодили рішення про нові правила паркування автомобілів у столиці.