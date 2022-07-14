Эксперты сказали, какое вооружение необходимо Украине для перелома и победы в войне

Паритет в артиллерии и HIMARS

"Если говорить об оружии, которое нам крайне необходимо, то на разных фазах войны нам потребуется ориентировочно до тысячи боевых бронированных машин разного класса, до 500 новейших артиллерийских самоходных и буксируемых систем, а также по меньшей мере 300 систем залпового огня нового поколения, такого типа как HIMARS или M270 MLRS. Но это только наши предварительные расчеты", - сказал военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

Для переломного момента сначала нужно выйти в паритет с оккупантами по средствам поражения, говорит редактор портала "Милитарный" Михаил Люксиков. На один наш снаряд приходится по 10, а то и больше 20 вражеских. Речь идет о ствольной артиллерий - как самоходных артиллерийских установках (САУ), так и прицепных системах, а также РСЗО. Такого вооружения у украинских войск должно быть в десятки раз больше, чем сейчас, и это приоритет номер один, считает Люксиков.

Если речь идет о ствольной артиллерии - то она должны быть калибра 155 мм, отметил собеседник. Украина уже получает такие системы от партнеров. Больше всего предоставили США - около сотни прицепных пушек (гаубицы M777). Остальных систем - прицепных гаубиц FH70, самоходных M109, Krab, французских CAESAR, немецких PzH 2000 - у нас меньше, говорит он.

"Учитывая, что нам нужно выйти в численный приоритет и еще нужно иметь запас для новосозданных частей, и для замены систем, которые на обслуживании, сломались или были поражены, общая потребность ствольной артиллерии - это около 2 тысяч систем", - сказал изданию Люксиков.

С РСЗО немного другая ситуация. Часть наших партнеров использует советские калибры - 122 мм. То есть мы можем получать от них боеприпасы для работы уже имеющихся у нас систем. А те комплексы, которые нам передают, могут компенсировать потери и вставать на вооружение в новые части, отметил эксперт.

"В качестве примера можно вспомнить переданные нам RM-70 Vampire (нам их передала Чехия, - ред.), но их тоже несколько десятков, а потребность у нас в сотнях таких систем. И важно сказать, что этот калибр обеспечивает поражение на дальность до 20 км, а те же россияне уже производят модифицированную его версию с вдвое большей дальностью", - объяснил Люксиков.

Альтернативой могут стать те же HIMARS или M270 MLRS. HIMARS могут запускать баллистические ракеты на расстояние до 300 километров, однако союзники пока не спешат их передавать - возможно, из-за страха, что мы начнем обстреливать территорию РФ. Так что на данном этапе эти установки работают в Украине с ракетами дальностью до 80 километров.

Экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев пояснил, что HIMARS или их аналоги MLRS очень эффективно работают по условно тыловым объектам оккупантов. С помощью этих установок можно уничтожать места скопления противника, его техники и боеприпасов. Стоит как раз вспомнить о том, как много за последнюю неделю-две появилось новостей о взрывах на складах и базах, которые противник обустроил на временно захваченных территориях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина уже получила от США и союзников девять американских ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов. Вероятно, речь идет о M270. Соединенные Штаты пообещали отправить нам суммарно восемь HIMARS, еще по три собирались поставить Великобритания и Германия. Но десятка РСЗО для того, чтобы покрыть весь российско-украинский фронт длиной в 1200 км, слишком мало.

"По оценке некоторых специалистов, Украине было бы достаточно 40 единиц HIMARS и соответствующих ракет к этим системам, чтобы кардинально изменить ситуацию на поле боя", - отметил Селезнев.

Бронетехника и ПВО

Второй приоритет - это бронетехника. По оценке Люксикова, нам требуется несколько тысяч единиц боевых бронированных машин (ББМ) и до тысячи танков. Параллельно Украина должна защитить свое небо от вражеских самолетов и ракет. Для этого нужны системы противовоздушной обороны западных образцов, а не советские комплексы С300, которые в большинстве своем используются сейчас в Украине.

Как пример - американско-норвежские системы NASAMS. Власти США объявили, что передадут два таких комплекса. А нам нужны десятки дивизионов, уточнил Люксиков. Германия также анонсировала поставки Украине своих систем ПВО IRIS-T, но сроки их передачи до конца не ясны. Возможно, они придут в октябре.

Правда, какими бы прогрессивными ни были поставленные системы - в мире пока не изобретены такие комплексы, которые бы подошли под условия нашей войны. Расхваленная система ПРО "Железный купол" защищает Израиль от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета до 70-80 километров.

А с таким шквалом крылатых ракет, который уже выпустила Россия по Украине, еще не сталкивалась ни одна страна в мире. Наши Воздушные силы пытаются сбивать их теми системами, которые в первую очередь предназначены для других целей.

"По Украине уже выпустили ориентировочно 2,9 тысячи ракет. В мире есть системы противовоздушной обороны, но они создавались и разрабатывались еще в 70-х годах, когда применение крылатых ракет в таких масштабах не предполагалось. Эти системы предназначались для сбивания бомбардировщиков, истребителей, еще каких-нибудь носителей, но не крылатых ракет", - объяснил Грабский.

Авиация

Еще один важный компонент нашего успеха - сильная авиация. Для начала нам нужно заменить имеющиеся советские истребители и бомбардировщики на более современные модели. Например, на F-16, F-18 или F-15, которые есть на вооружении США и других стран НАТО, говорит Люксиков. Общая потребность в этих самолетах составляет около сотни единиц, отметил собеседник.