Эксперты рассказали, что тормозит легализацию игорного бизнеса

Несмотря на то, что игорный бизнес в Украине легализовали еще прошлым летом, пока в Украине не особо борются с теми, кто продолжает работать "в темную". Также процесс легализации игорного бизнеса тормозит не идеальность закона.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации".

По словам члена комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Марьяна Заблоцкого ("Слуга народа"), органы власти и правопорядка не особо борются с "теневым" игорным рынком, потому что чувствуют себя комфортно. За многие годы они приспособились к таким условиям.

"На самом деле, далеко не все спешат легализоваться. Никто не принимает меры, чтобы ограничивать деятельность "теневиков". Если бы наши органы стали активно блокировать сайты онлайн-казино и рекламу, конечно, бизнес бы поспешил получать лицензии. А этого не происходит", - заявил нардеп.

Также в Украине отсутствует модуль онлайн-мониторинга. По закону, на его запуск у властей есть два года. Без него контролировать индустрию, особенно онлайн-игры, будет проблематично.

Как отметила глава общественной организации "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" Елена Мочалова, действующий закон в полной мере не удовлетворяет нужды наземного бизнеса.

"Сейчас в Украине будет пару тысяч нелегальных точек. Я уверена, что этот теневой сегмент экономики мы вряд ли сможем сейчас искоренить. Бизнесу будет дешевле заплатить за "крышу" тем правоохранительным структурам, которые уже привыкли этим заниматься, чем пройти все круги ада для покупки лицензии", - объяснила она.

Еще одной из преград для компаний, который работают в офлайне, является подбор нужного помещения. Законом определено, что игорные залы и казино можно обустроить только в отелях. Для автоматов требуется уровень не меньше трех звезд. Для казино - не меньше четырех. Классификацию гостиниц должна проводить специальная комиссия Государственного агентства развития туризма (ГАРТ). Однако она еще полностью не заработала, поэтому некоторые отели не могут подтвердить категорию звезд.

Также проблемным остается вопрос отсутствия норм по сертификации игрового оборудования.