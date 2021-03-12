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Експерти розповіли, що гальмує легалізацію грального бізнесу

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 10:34
Експерти розповіли, що гальмує легалізацію грального бізнесу Фото: ігровий автомат (unsplash.com)
Автор: Уляна Безпалько

Попри те, що гральний бізнес в Україні легалізували ще минулого літа, поки в Україні не особливо борються з тими, хто продовжує працювати "в темну". Також процес легалізації грального бізнесу гальмує не ідеальність закону.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації".

За словами члена комітету Верховної ради з фінансів, податкової та митної політики Мар'яна Заблоцького ("Слуга народу"), органи влади та правопорядку не особливо борються з "тіньовим" гральним ринком, тому що почувають себе комфортно. За багато років вони пристосувалися до таких умов.

"Насправді, далеко не всі поспішають легалізуватися. Ніхто не вживає заходів, щоб обмежувати діяльність "тіньовиків". Якби наші органи стали активно блокувати сайти онлайн-казино і рекламу, звичайно, бізнес поспішив би отримувати ліцензії. А цього не відбувається", - заявив нардеп.

Також в Україні відсутній модуль онлайн-моніторингу. За законом, на його запуск у влади є два роки. Без нього контролювати індустрію, особливо онлайн-ігри, буде проблематично.

Як зазначила голова громадської організації "Підтримка легалізації грального бізнесу в Україні" Олена Мочалова, чинний закон повною мірою не задовольняє потреби наземного бізнесу.

"Зараз в Україні буде кілька тисяч нелегальних точок. Я впевнена, що цей тіньовий сегмент економіки ми навряд чи зможемо зараз викорінити. Бізнесу буде дешевше заплатити за "дах" тим правоохоронним структурам, які вже звикли цим займатися, ніж пройти всі кола пекла для покупки ліцензії", - пояснила вона.

Ще однією з перешкод для компаній, що працюють в офлайні, є підбір потрібного приміщення. Законом визначено, що гральні зали і казино можна облаштувати тільки в готелях. Для автоматів вимагається рівень не менше трьох зірок. Для казино - не менше чотирьох. Класифікацію готелів повинна проводити спеціальна комісія Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ). Однак вона ще повністю не запрацювала, тому деякі готелі не можуть підтвердити категорію зірок.

Також проблемним залишається питання відсутності норм по сертифікації грального обладнання.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд оцінює потенціал грального ринку в 6-7 млрд гривень надходжень до бюджету за рік.

Також повідомлялося, що у парламенті хочуть переглянути податки для азартних ігор і лотерей.

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