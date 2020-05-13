Сейчас идеальное время для формирования инвестиционного портфеля, - эксперты

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По мнению экспертов, для инвесторов сейчас сложились идеальные условия

С марта 2020 года фондовый индекс S&P 500 снизился более чем на 35% - таковы результаты "карантинной" паники на фондовых рынках, вызванной остановкой производства и торговли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua.

В то же время, отмечает издание, для инвесторов сложились идеальные условия – ликвидные активы можно приобрести с наибольшим дисконтом, а после отмены ограничений, цены на акции топовых компаний обязательно вырастут в цене.

Так, инвестиционные аналитики "Фридом Финанс Украина" Денис Белый и Степан Джус рекомендуют обратить внимание на компании с ИТ, киберспорта и разработки онлайн-игр, ритейлеров и операторов доставки. Вероятно, будут расти акции Alibaba, Amazon, Facebook, Alphabet (Google), ZOOM.

Среди украинских компаний, по мнению экспертов, перспективной выглядит "Новая почта", которая является лидером экспресс-доставки в Украине во время и растет на 20% ежегодно, увеличивая год к году свои активы на +22,9%. Корпоративные облигации ООО "Новая почта" с доходностью 14,5% годовых торгуются на бирже ПФТС.

"Укрэксимбанк" - государственный банк, который по объему активов входит в пятерку крупнейших банков Украины. НБУ подтверждает финансовую устойчивость банка и увеличивает лимиты сотрудничества. Владельцы корпоративных еврооблигаций UKREXIMBANK получают 9% годовых в валюте. Ценные бумаги банка торгуются на Украинской бирже и бирже ПФТС", - объясняют Денис Белый и Степан Джус.

Однако, чтобы избежать финансовых потерь при формировании собственного инвестиционного портфеля, необходимо научиться анализировать ситуацию на фондовых рынках - этому можно обучиться на специальных курсах, считают финансисты.

"Что бы помочь будущим инвесторам разобраться как работает фондовый рынок, мы организовали в онлайн-режиме бесплатный мастер-класс "Искусство инвестирования". Так же, желающие могут стать слушателями курса "Биржевой университет", где реально в сжатые сроки получить глубокие знания по трейдингу и работе на фондовом рынке. Мастер-класс является бесплатным при условии предварительной регистрации и длится 1,5–2 часа, а учебный 5-дневный курс предусматривает теоретические и практические занятия. Лекторами и спикерами учебных программ являются практикующие инвесторы, сертифицированные эксперты Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, аналитики с опытом 10+ лет", - говорит аналитик "Фридом Финанс Украина" Денис Белый.

В то же время, Степан Джус напоминает, что клиенты "Фридом Финанс Украина" могут инвестировать через интернет-платформу компании Tradernet в онлайн-режиме. Платформа позволяет продавать и покупать акции на крупнейших биржах мира: NASDAQ, NYSE, LSE, Deutsche Boerse, Московская биржа, KASE, ПФТС, АО "Украинская биржа".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 16 декабря заработала платформа для интернет-трейдинга от "Фридом Финанс Украина", которая первой на фондовом рынке возобновила для своих клиентов доступ к торговой системе "Украинской биржи".