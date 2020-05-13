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Зараз ідеальний час для формування інвестиційного портфеля, - експерти

Новини » Фінанси     13.05.2020 - 16:13
Зараз ідеальний час для формування інвестиційного портфеля, - експерти
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

На думку експертів, для інвесторів зараз склалися ідеальні умови

З березня 2020 року фондовий індекс S&P 500 знизився більш ніж на 35% - такі результати "карантинної" паніки на фондових ринках, викликані зупинкою виробництва і торгівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua.

Водночас, відзначає видання, для інвесторів склалися ідеальні умови – ліквідні активи можна придбати з найбільшим дисконтом, а після скасування обмежень, ціни на акції топових компаній обов'язково виростуть у ціні.

Так, інвестиційні аналітики "Фрідом Фінанс Україна" Денис Білий і Степан Джус рекомендують звернути увагу на компанії з ІТ, кіберспорту і розробки онлайн-ігор, рітейлерів і операторів доставки. Ймовірно, будуть рости акції Alibaba, Amazon, Facebook, Alphabet (Google), ZOOM.

Серед українських компаній, на думку експертів, перспективною виглядає "Нова пошта", яка є лідером експрес-доставки в Україну під час карантину і зростає на 20% щорічно, збільшуючи рік до року свої активи на +22,9%. Корпоративні облігації ТОВ "Нова пошта" з прибутковістю 14,5% річних торгуються на біржі ПФТС.

"Укрексімбанк" - державний банк, який за обсягом активів входить у п'ятірку найбільших банків України. НБУ підтверджує фінансову стійкість банку і збільшує ліміти співробітництва. Власники корпоративних єврооблігацій UKREXIMBANK отримують 9% річних у валюті. Цінні папери банку торгуються на Українській біржі та біржі ПФТС", - пояснюють Денис Білий і Степан Джус.

Однак, щоб уникнути фінансових втрат при формуванні власного інвестиційного портфеля, необхідно навчитися аналізувати ситуацію на фондових ринках - цьому можна навчитися на спеціальних курсах, вважають фінансисти.

"Що б допомогти майбутнім інвесторам розібратися як працює фондовий ринок, ми організували в онлайн-режимі безкоштовний майстер-клас "Мистецтво інвестування". Так само, бажаючі можуть стати слухачами курсу "Біржовий університет", де реально в стислі терміни отримати глибокі знання по трейдингу і роботи на фондовому ринку. Майстер-клас є безкоштовною за умови попередньої реєстрації та триває 1,5–2 години, а навчальний 5-денний курс передбачає теоретичні та практичні заняття. Лекторами та спікерами навчальних програм є практикуючі інвестори, сертифіковані експерти Нацкомісії з цінних паперів і фондових ринків, аналітики з досвідом 10+ років", - говорить аналітик "Фрідом Фінанс Україна" Денис Білий.

Своєю чергою, Степан Джус нагадує, що клієнти "Фрідом Фінанс Україна" можуть інвестувати через інтернет-платформу компанії Tradernet в онлайн-режимі. Платформа дозволяє продавати і купувати акції на найбільших біржах світу: NASDAQ, NYSE, LSE, Deutsche Boerse, Московська біржа, KASE, ПФТС, АТ "Українська біржа".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 16 грудня запрацювала платформа для інтернет-трейдингу від "Фрідом Фінанс Україна", яка першою на фондовому ринку відновила для своїх клієнтів доступ до торгової системи "Української біржі".

Теги Новини України ІнвестиціїФрідом фінанс Україна
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