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Эксперты проинспектировали элеватор "Укрлендфарминга" Бахматюка

Новости » АПК    28.10.2019 - 14:11
Эксперты проинспектировали элеватор "Укрлендфарминга" Бахматюка
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Специалисты определили элеватор как "образец для подражания"

Эксперты проинспектировали Дубенский элеваторный комплекс крупнейшего украинского агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Бахматюка.

Специалисты проекта "АгроЭкспедиция" определили элеватор в Дубно как "образец для подражания" благодаря полной автоматизации и использованию передовых технологий.

"На элеваторе компании Ukrlandfarming применены высококачественные датчики на всех узлах управления элеватором, используются высокотехнологичные зачистные шнеки, управление которыми может производиться удаленно. Элеватор является образцом для многих: на предприятии применена полная АСУ ТП и эффективно используются современные технологии", — отметил эксперт Сергей Шевченко.

По сути этот зернокомплекс, расположенный на одной территории с развитой логистикой. Первую очередь строили в 2008 году, тогда были установлены силосы на 30 тыс. т единовременного хранения и 2 зерносушилки. Потом к ним добавились еще 2 емкости для хранения зерна на 60 тыс. т. А в 2014 году построили рядышком еще один комплекс — на 194 тыс. т. Всего же Дубенский элеваторный комплекс может единовременно хранить 284 тыс. т зерновых.

"Первая и вторая очередь Дубенского элеваторного комплекса технологически соединены между собой. Силосы первого элеватора относительно небольшие, в них удобно хранить некрупные партии зерна. А на втором элеваторе каждый силос вмещает в себя 28 тыс. т, по сути — это объем небольшого зернохранилища. Поэтому в эти силосы мы складываем крупные партии продукции. Такая особенность зернокомплекса позволяет нам быть максимально гибкими в работе и формировать качественные партии зерна для отгрузки в порты", — говорит главный инженер Дубенского элеваторного комплекса Василий Олийнык.

Дубенский элеваторный комплекс работает как с собственным, так и со сторонним зерном. Принимают раннюю и позднюю зерновые группы, но основные культуры здесь — пшеница и кукуруза. Элеваторный комплекс одновременно может принимать три культуры.

По словам начальника ПТЛ комплекса Виктора Скорика, земли агрохолдинга регулярно инспектируются уполномоченными службами на предмет заражения карантинными организмами — никаких проблем с зараженностью не обнаружено. Со всех поклажедателей на элеваторном комплексе при приемке требуют пакет соответствующих документов, который подтверждает безопасность поставляемой продукции.

"У нас есть оперативные силосы для влажного зерна — это очень удобно, можно комфортно разделить кукурузу по влажности. Мы стараемся разделить с разницей во влаге в пределах 2%. Это позволяет очень качественно производить сушку зерна. Сушилки у нас очень производительные (250 т/час), но и при этом дают возможность сушить зерно бережно. Согласно контрактным показателям кукуруза 3 класса при отгрузке на экспорт допускается содержание поврежденного зерна не более 5%. А у нас экспортные партии вообще получаются чудесными — не более 2-3% поврежденного зерна, - рассказал Скорик. - Мы стараемся найти золотую середину между количеством и качеством — принять как можно больше и заложить на хранение как можно качественнее. Поэтому первичная очистка проводится до сушения, остальная примесь отделяется уже после просушки"

Дубенский элеваторный комплекс был построен, в первую очередь, чтобы обеспечивать потребности Ukrlandfarming в регионе. Но он также работает с давальческим зерном — местные фермеры со всей округи везут зерно на элеватор. На зернокомплексе можно улучшить качественные показатели, собрать экспортную партию и самое главное — оперативно отправить продукцию в порт. На предприятии есть 2 собственных маневровых локомотива. В сутки элеваторный комплекс легко отгружает маршрут в 54 вагона. Причем сделать это имеют возможность оба элеватора, входящие в комплекс.

"Такие возможности по отгрузке зерна на железную дорогу дают нам большие конкурентные преимущества", — резюмировал Василий Олийнык.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством, производством мяса и молока. Общая мощность собственной элеваторной сети "Укрлендфарминг" – 2,66 млн тонн одновременного хранения пшеницы. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.

"Укрлендфарминг" сертифицирован как дружественный к окружающей среде производитель У Бахматюка рассказали, как инновации УЛФ повышают урожайность посевов
Новости Украины УкрлендфармингОлег Бахматюк
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