Эксперты прогнозируют рост цен на яйца в Украине: с чем это связано

По ее словам, стоимость яиц может увеличиться почти вдвое - до 40 грн за десяток.

"Примерно с августа начнет расти цена на куриные яйца. И она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале - около 40 грн за десяток. Эта цена, скорее всего, будет держаться до следующей весны, если ситуация кардинально не изменится и не увеличится промышленное производство яиц", - пояснила эксперт.

Она также отметила, что такое подорожание яиц в начале года произошло из-за беспрецедентного снижения их производства в январе-мае - почти на 25%. По словам эксперта, такого не было на протяжении последних лет двадцати. Сокращение одновременно связано с ростом на 60% цен на кормовые культуры для птицы.

Другим фактором убыточности производства является снижение экспорта яиц - почти вдвое за пять месяцев. Кроме существенного сокращения производства, на подорожание яиц напрямую влияет и рост цен на корма.

"В июне 2021 года цена на основные кормовые культуры - пшеницу и кукурузу - выросла на 60%, тогда как цена на яйца упала на 5-7% по сравнению с июнем прошлого года. В таких условиях производителям трудно работать из-за высокого уровня убыточности", - уточнила Литвин.