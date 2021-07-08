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Эксперты прогнозируют рост цен на яйца в Украине: с чем это связано

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Украина, Четверг 08 июля 2021 16:31
Эксперты прогнозируют рост цен на яйца в Украине: с чем это связано Фото: цены на яйца в Украине в ближайшие недели пойдут в рост (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В Украине уже в ближайшие недели может вырасти стоимость яиц. Это связано с рекордным сокращением производства этой продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светланы Литвин.

По ее словам, стоимость яиц может увеличиться почти вдвое - до 40 грн за десяток.

"Примерно с августа начнет расти цена на куриные яйца. И она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале - около 40 грн за десяток. Эта цена, скорее всего, будет держаться до следующей весны, если ситуация кардинально не изменится и не увеличится промышленное производство яиц", - пояснила эксперт.

Она также отметила, что такое подорожание яиц в начале года произошло из-за беспрецедентного снижения их производства в январе-мае - почти на 25%. По словам эксперта, такого не было на протяжении последних лет двадцати. Сокращение одновременно связано с ростом на 60% цен на кормовые культуры для птицы.

Другим фактором убыточности производства является снижение экспорта яиц - почти вдвое за пять месяцев. Кроме существенного сокращения производства, на подорожание яиц напрямую влияет и рост цен на корма.

"В июне 2021 года цена на основные кормовые культуры - пшеницу и кукурузу - выросла на 60%, тогда как цена на яйца упала на 5-7% по сравнению с июнем прошлого года. В таких условиях производителям трудно работать из-за высокого уровня убыточности", - уточнила Литвин.

Напомним, ранее один из крупнейших производителей куриных яиц в Украине агрохолдинг "Авангард" заявил, что вынужден полностью остановить производство на 13 птицефабриках из-за давления НАБУ на предприятие.

Как сообщал акционер компании Олег Бахматюк, за прошлый год "Авангард" сократил на 50% объем производства.

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