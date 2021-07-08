Експерти прогнозують зростання цін на яйця в Україні: з чим це пов'язано

В Україні вже в найближчі тижні може зрости вартість яєць . Це пов'язано з рекордним скороченням виробництва цієї продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз аналітика асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлани Литвин.

За її словами, вартість яєць може збільшитися майже вдвічі - до 40 грн за десяток.

"Приблизно з серпня почне рости ціна на курячі яйця. І вона може досягти піку, який ми спостерігали в лютому - близько 40 грн за десяток. Ця ціна, швидше за все, буде триматися до наступної весни, якщо ситуація кардинально не зміниться і не збільшиться промислове виробництво яєць", - пояснила експерт.

Вона також зазначила, що таке подорожчання яєць на початку року сталося через безпрецедентне зниження їх виробництва в січні-травні - майже на 25%. За словами експерта, такого не було протягом останніх років двадцяти. Скорочення одночасно пов'язано з ростом на 60% цін на кормові культури для птиці.

Іншим фактором збитковості виробництва є зниження експорту яєць - майже вдвічі за п'ять місяців. Крім істотного скорочення виробництва, на подорожчання яєць безпосередньо впливає і зростання цін на корми.

"У червні 2021 року ціна на основні кормові культури - пшеницю і кукурудзу - зросла на 60%, тоді як ціна на яйця впала на 5-7% в порівнянні з червнем минулого року. В таких умовах виробникам важко працювати через високий рівень збитковості", - уточнила Литвин.