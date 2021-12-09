Эксперты положительно оценили влияние приватизации "Большевика" на инвестклимат в Украине

По его словам, несмотря на негативные новости и слухи по поводу возможной эскалации военных действий со стороны России, покупатели "Большевика" не отказались от сделки и вовремя внесли плату за актив.

"То, что они инвестируют в объекты в стране - говорит о том, что они ведут себя культурно, по правилам, платят по ценам, которые диктует рынок в стране. И это очень хорошо, гораздо лучше, чем получать участки бесплатно. Каждое такое соглашение - это сигнал для остальных. Когда-то это была "Запорожсталь", затем отель "Днепр". Это очередной сигнал, что так - можно и нужно идти на конкурс и покупать", - подчеркнул Непоседов.

В свою очередь президент Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко также считает положительным сигналом для рынка, что инвестор выполняет свои обязательства.

"Он заплатил - и точка. Бизнес сейчас сохраняет спокойствие и пытается успокоить других. В бизнесе прагматические люди, которые обычно смотрят на факты. Да, действительно, могут быть предостережения, но, тем не менее, все смотрят на конкретный фактаж и несмотря все, продолжают инвестировать", - заявила Анна Деревянко.

О негативном влиянии панических настроений говорил и исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) Дмитрий Кузьменко. По его мнению, для стабилизации рынка потенциальным инвесторам нужно давать релевантную информацию без эмоций и паники.