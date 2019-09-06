Эксперты ожидают от Мингромад продолжения реформ в строительной отрасли

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эксперты назвали главные задачи нового Министерства

Эксперты считают первоочередной задачей Министерства развития громад дальнейшее внедрение начатых реформ в строительной отрасли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Property Times.

"Актуальным является дальнейшее внедрение начатых реформ именно в строительной сфере", - убежден Александр Панфилов, директор по продажам мини-города Svitlo Park.

По его мнению, это касается реформы ГАСИ, новых строительных норм, наработки механизмов относительно общественных слушаний и ответственности застройщика перед городом и общиной.

"Рынок требует изменений, которые улучшат инвестиционный климат. Движение уже начато, главное, чтобы новый глава министерства сделала все, чтобы эти реформы развивались", - отметил эксперт.

Такое мнение поддерживает и Олег Бойчук, партнер ЮФ "Астерс".

"Отдельным пунктом хотелось бы подчеркнуть необходимость продолжить реформирование ГАСИ, которое уже начинал делать предварительный состав Министерства. Хотелось бы, чтобы политические разногласия не помешали, и эта работа продолжилась обновленным Министерством", - сказал он.

Ведущий архитектор Urban Experts Валентин Уваров ожидает от новосозданного Министерства внедрения новых подходов и форм в сферах регулирования строительства, большой прозрачности процедур, электронных реестров и продолжения работы по обновлению ДБН.

"Но было бы хорошо продолжить и работу Минрегиона по обновлению ДБН, усилить ее и выйти на новый уровень", - отмечает Уваров.

Эксперты обеспокоены тем, что строительная отрасль осталась без профильного Министерства. При этом надеются, что начатые Минрегионом реформы и проекты будут продолжены.

"В этом контексте важно, каким станет формат работы строительного бизнес-сообщества с комитетом и министерствами, какие инструменты GR удастся реализовать совместно с вновь назначенными людьми в ВР и министерстве", – заключает соучредитель и управляющий партнер "Украинского клуба недвижимости" Ольга Соловей.

Напомним, 4 сентября на своем заседании новое правительство уволило 36 заместителей и первых заместителей министров из 12 ведомств.

В частности, в Минрегионстрое был уволен заместитель министра Лев Парцхаладзе, который курирует строительную отрасль. Парцхаладзе отличился тем, что начал реформу устаревших строительных норм и активизировал процесс дерегуляции в строительной отрасли.

Благодаря проведенным изменениям за последние 2 года Украина смогла повысить показатель "Получение разрешений на строительство" в мировом рейтинге Doing Business на 110 пунктов до ТОП-30.

Также начался актывный пересмотр устаревших государственных строительных норм. Это ключевые нормы по градостроительству, проектирование школ, детских садов, жилых домов, улиц и дорог, обязательное обустройство безбарьерного профессионального пространства в общественной и жилой застройке. Отменены большинство устаревших советских норм таких, как обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках, обустройство хозяйственных площадок во дворах и предусмотрение радиоточек в каждой квартире.

Вместе с тем, внедрен ряд современных технологий и решений в строительстве дорог, проектировании автостоянок, обустройстве улиц.

29 августа 2019 года Верховная рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Создано Министерство развития громад и территорий, которое должно заменить действующее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Алена Бабак получила портфель министра нового министерства.