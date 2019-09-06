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Експерти очікують від Мінгромад продовження реформ у будівельній галузі

Новини » Політика    06.09.2019 - 16:29
Експерти очікують від Мінгромад продовження реформ у будівельній галузі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Експерти назвали головні задачі нового Міністерства

Експерти вважають нагальним завданням Міністерства розвитку громад подальше впровадження початих реформ у будівельній галузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Property Times.

"Нагальним є подальше впровадження розпочатих реформ саме в будівельній сфері", - переконаний Олександр Панфілов, директор з продажів міні-міста Svitlo Park.

На його думку, це стосується реформи ДАБІ, нових будівельних норм, напрацювання механізмів стосовно громадських слухань і відповідальності забудовника перед містом і громадою.

"Ринок потребує змін, що покращать інвестиційний клімат. Рух уже розпочато, головне, щоб нова очільниця міністерства зробила все, аби ці реформи розвивалися", - зазначив експерт.

Цю думку підтримує і Олег Бойчук, партнер ЮФ "Астерс".

"Окремим пунктом хотілось би наголосити на необхідності продовжити реформування ДАБІ, що вже починав робити попередній склад Міністерства. Хотілось би, щоб політичні розбіжності не стали на заваді, та ця робота продовжилась оновленим Міністерством", - сказав він.

Провідний архітектор Urban Experts Валентин Уваров очікує від новоствореного міністерства впровадження нових підходів і форм в сферах регулювання будівництва, більшу прозорість процедур, електронні реєстри та продовження роботи із оновлення ДБН.

"Але б було добре продовжити і роботу Мінрегіону по оновленню ДБН, посилити її і вийти на новий рівень", - зазначає Уваров.

Експерти стурбовані тим, що будівельна галузь залишилася без профільного міністерства. При цьому, сподіваються, що розпочаті Мінрегіоном реформи та проекти буде продовжено.

"У цьому контексті важливо, яким стане формат роботи будівельної бізнес-спільноти з комітетом і міністерствами, які інструменти GR вдасться реалізувати спільно з новопризначеними людьми в ВР і міністерстві", – підсумовує співзасновник і керуючий партнер "Українського клубу нерухомості" Ольга Соловей.

Нагадаємо, 4 вересня на своєму засіданні новий уряд звільнив 36 заступників і перших заступників міністрів з 12 відомств.

Зокрема, в Мінрегіонбуді був звільнений заступник міністра Лев Парцхаладзе, який курирує будівельну галузь. Лев Парцхаладзе відзначився тим, що почав реформу застарілих будівельних норм і активізував процес дерегуляції в будівельної галузі.

Завдяки проведеним змінам за останні 2 роки Україна змогла підвищити показник "Отримання дозволів на будівництво" в світовому рейтингу Doing Business на 110 пунктів до ТОП-30.

Також почався актывный перегляд застарілих державних будівельних норм. Це — ключові норми з містобудування, проектування шкіл, дитячих садків, житлових будинків, вулиць і доріг, обов'язкове облаштування безбар'єрного простору в громадській та житловій забудові. Скасовано більшість застарілих радянських норм таких, як обов'язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхівках, облаштування господарських майданчиків у дворах і передбачення радіоточок в кожній квартирі.

Разом з тим, впроваджено ряд сучасних технологій і рішень в будівництві доріг, проектуванні автостоянок, облаштуванні вулиць.

29 серпня 2019 року Верховна рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України. Створено Міністерство розвитку громад і територій, що має замінити чинне Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства. Альона Бабак отримала портфель міністра нового міністерства.

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