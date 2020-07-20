Эксперты оценили шансы перезагрузить власть на местных выборах

У президента задумались над тем, чтобы провести полную перезагрузку власти в регионах. Прошлой осенью такой шанс у Владимира Зеленского и "Слуги народа" был, но сейчас полностью воплотить этот сценарий им уже не удастся.

Так считает политолог Владимир Фесенко, говорится в материале РБК-Украина "Борьба за миллионы: кто будет сражаться за пост мэра в крупнейших городах".

Как он пояснил, причина, в частности, в падении рейтинга президента и его партии. Во-вторых, самого по себе выдвижения от "Слуги народа" или любой другой раскрученной политсилы во время местных выборов недостаточно.

"Вопрос не только в "Слуге народа" и падении доверия к власти, а в том, что традиционно во время местных выборов побеждали не партийные бренды, а местные авторитетные политики. Независимо от названия их партии", - сказал РБК-Украина председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

Однако, по его словам, кандидат от президентской политсилы может со старта получить примерно 15-20% голосов.

Кошель считает, если кандидаты от президентской политсилы не будут иметь за собой токсического шлейфа, то в больших городах они вполне могут выйти во второй тур.

Один из источников в команде Зеленского пояснил: если говорить о пятерке крупнейших городов, то партия нацелена бороться за Киев, Днепр и Одессу. Задача по остальным - хорошо выступить в борьбе за горсовет.

Впрочем, по мнению Фесенко, ни одна партия, включая "Слугу народа", не сможет взять единоличное большинство в советах этих городов (Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове, - прим.), и вообще в областных советах и горсоветах областных центров.

"И это неплохой вариант для президентской партии. В большинстве случаев "Слуга народа" будет договариваться о коалиции с партиями мэров. Это важно и для влияния на систему управления в городе, и для обеспечения лояльности мэра к президенту Зеленскому", - резюмировал политолог.

Напомним, у Зеленского рассказали о кандидатах в мэры Харькова, Одессы и Днепра.

Отметим, Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.