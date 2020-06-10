Эксперты оценили перспективы онлайн-торговли медикаментами в Украине

Развитие онлайн-торговли медикаментами тормозят не трудности в организации логистического сопровождения таких покупок почтовыми операторами, а отсутствие законодательного урегулирования и массовая продажа препаратов без рецепта. Однако, новый закон "О лекарственных средствах" поможет урегулировать все эти моменты и разделить ответственность среди всех участников процесса.

Об этом заявили во время круглого стола, посвященного перспективам развития онлайн-торговли медикаментами, а также улучшению доступа к высокотехнологичным сервисам в сфере медицинского обслуживания, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Сергея Кузьминых, эпидемия COVID-19 подтолкнула парламентариев к более интенсивной доработке законопроекта "О лекарственных средствах", который был написан еще в средине 90-х годов и не соответствует актуальной повестке дня.

"Обновленный законопроект почти готов, и имеет отдельное положение о доставке лекарств. Ковид дал возможность доставлять лекарства почтовым операторам, и мы увидели, что в этом действительно есть необходимость. Но, безусловно, есть определенные замечания, проблематика, которую еще необходимо проработать. Еще одним плюсом этого законопроекта является долгожданный электронный рецепт, который существенно поможет побороть проблему самолечения. Кроме того, он поможет повысить доступность, мобильность, и, как следствие, развитие онлайн-доставки. Процесс пошел", - сказал Кузьминых.

В то же время, по словам директора Департамента оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами Государственной службы Украины по лекарственным препаратам и контролем за наркотиками Елены Речкиной, ответственность за продажу медикаментов всегда несет учреждение здравоохранения.

"Роль аптеки - не только в продаже лекарственных препаратов, это еще сопровождение пациента, так называемая фармацевтическая помощь. Мы бы настаивали на том, чтобы во время онлайн-продажи - эти функции в том или ином виде сохранились. Мы считаем, что сейчас речь может идти исключительно о безрецептурных лекарствах. Сначала надо наладить и запустить процесс, а уже после того, как это будет сделать – можно говорить о доставке лекарств по рецепту", - отметила Речкина.

Директор по продажам компании "Новая почта" Олеся Копчук отмечает, что для компании важно было, прежде всего, оперативно отреагировать на потребность и спрос населения, особенно во время карантина. В целом же почтовый оператор готов обеспечивать и дальше логистику этого процесса и должным образом реагировать на соответствующие требования со стороны контролирующих органов.

"Мы отреагировали на соответствующий запрос населения. Возможность дистанционно получить любой препарат в любой точке Украины - это потребность каждого из нас. При формировании условий доставки, компания" Новая почта "будет пользоваться исключительно себестоимости перевозки и доставки. В целом же, проблем по доставке - мы не видим, это довольно стандартная для нас процедура. Кроме того, с мая мы запустили доставку в термобоксах, которые способны поддерживать необходимый терморежим медикаментов. Конечно же, все требуют еще более быстрой доставки, мы готовы реагировать на эти потребности и улучшать данный сервис, если будет соответствующий спрос со стороны населения", - сказала Олеся Капчук.

По словам соучредителя благотворительного фонда "СВОЇ" Леси Литвиновой, которая не первый год оказывает помощь маломобильным пациентам, во время карантина многие украинцы столкнулись с тем, с чем их подопечные сталкиваются каждый день – невозможность выйти из дома за лекарствами.

"Наш благотворительный фонд занимается тяжелыми пациентами, в том числе с онкологическими заболеваниями. Соответственно, наши подопечные – это те люди, которым тяжело дойти до аптеки самостоятельно либо вообще невозможно. И для них вариант почтовой доставки – это единственный приемлемый вариант если нет кого-то, кого можно попросить сходить в аптеку. А есть случаи, что люди одинокие, и им вообще невозможно купить препараты нигде кроме как в больничных аптеках. А про ассортимент и цены в этих аптеках каждый из нас знает не понаслышке. Поэтому, для таких людей легализация на законодательном уровне сервиса интернет-торговли и почтовой доставки медпрепаратов станет жизненно важным нововведением. Во время карантина такие услуги очень сильно облегчили жизнь больным людям. К тому же, все мы выходим на другой уровень жизни и покупки онлайн стали нормой. Это сильно экономит время и деньги. Если вместе с лекарствами продаются все сертификаты и если доставка осуществляется так как она должна быть, в соответствии с рекомендациями производителей, при соответствующем температурном режиме, то это нужно только приветствовать. В конце концов, когда лекарства доступны в разных точках продажи, это, соответственно, приводит к снижению цен. Мы имеем успешный и длительный опыт сотрудничества с "Новой почтой", и компания не подвела ни разу", - сказала Литвинова.

В целом же, эксперты убеждены, что онлайн-торговля медикаментами в том или ином виде давно существует в Украине, но должным образом ее никак не регулировали. Поэтому необходимо как можно скорее создать на законодательном уровне понятные для всех участников условия и разделить ответственность. В то же время, это поможет повысить в Украине культуру лечения и начать кампанию по борьбе с самолечением.

Напомним, ранее Союз украинских предпринимателей (СУП) обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой закрепить на постоянной основе в Лицензионных условиях право дистанционной торговли лекарствами и сопутствующими товарами с привлечением операторов почтовой связи.

Как сообщалось ранее, 23 марта 2020 года Кабинет министров Украины, постановлением №220, внес изменения в Лицензионные условия, разрешив в период карантина либо действия чрезвычайного положения осуществлять торговлю лекарствами дистанционно, организовав адресную доставку потребителям операторами почтовой связи на договорных условиях.