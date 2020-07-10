Эксперты не исключают роста цены нефти до 100-150 долларов

Фото: добыча нефти (OilNow)

Сокращение инвестиций в добычу может привести к дефициту топлива

Некоторые инвесторы и аналитики прогнозируют рост цены до 100 долларов за баррель в течение двух лет после падения в 2020 году ниже нуля. Однако другие эксперты менее оптимистичны, поскольку пандемия снизит спрос на топливо даже после исчезновения угрозы коронавируса.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Ряд экспертов прогнозируют снижение инвестиций в добычу газа и нефти, что может привести к скачку цен.

"Такое финансовое давление будет значительным. Некоторым производителям будет действительно трудно реализовывать добычу... Цены могут довольно легко достичь 150 долларов к 2025 году", - заявил инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс.

Однако в долгосрочной перспективе большинство аналитиков прогнозируют, что цены достигнут уровня, который обеспечит производителям энергии прибыль от производства достаточного количества нефти для удовлетворения спроса.

В конце апреля цены на нефть быстро восстановились с отрицательной территории, так как экономика Китая выросла, а ОПЕК, Россия и североамериканские производители сократили добычу. Однако это восстановление приостановлено из-за новых случаев заболевания коронавирусом, которые уменьшили спрос на топливо в южных и западных штатах США. Фьючерсы на WTI с конца июня колебались на уровне около 40 долларов за баррель.

В целом ожидается, что инвестиции в нефть и газ сократятся на 32% в 2020 году и достигнут 328,4 млрд долларов - самое большое падение за десятилетие, согласно данным Международного энергетического агентства.

Это повлияет на добычу нефти, которая, по оценкам аналитика JPMorgan Кристиана Малека, будет терять пять миллионов баррелей в день.

"Можем ли мы увидеть рост нефти до 100 долларов в течение следующих двух лет? Конечно", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть снижаются в пятницу в связи со всплеском заражений коронавирусом в США и других странах.

Напомним, МВФ прогнозирует средние спотовые цены на нефть в 2020 году на уровне 36,20 долларов за баррель до 37,50 долларов в 2021 году.