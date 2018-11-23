Эксперты ЕС прокомментировали право общественности на участие в отборе и оценивании судей

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Общественность может принимать активное участие в соответствующих процедурах и сотрудничать с ВККСУ

Запрос гражданского общества на активное участие в процессах, связанных с очисткой судейского корпуса, был путем создания Общественного совета добродетели (ОСД), который в процессе отбора и оценки судей выполняет свои функции наряду с другими органами судейского самоуправления. Об этом говорится в Отчете экспертной группы ЕС "Отбор и оценивание судей в Украине" проекта ЕС "Право-Justice", который был презентован 23 ноября 2018 года в Киеве.

Участие общественности в течение всего процесса является ключевой и никогда не проходила на таком уровне: общественности в лице ОСД предлагается представить выводы и информацию относительно каждого кандидата, принимать активное участие в заседаниях ВККСУ и поднимать вопрос о добропорядочности и профессиональной этики кандидата.

"Предоставлено право общественности на активное участие в процессе квалифицирования, влечет за собой обязательства должным образом пользоваться этим правом и активно участвовать в процедуре отбора, осознавая свою ответственность", - отметил Георг Става, директор департамента Министерства юстиции Австрии, эксперт Проекта ЕС “Право-Justice”.

Иными словами, полномочия, предоставленные представителям общественности относительно участия в выборе и оценивании судей, создают обязанность сотрудничать и принимать должное участие.

"В других европейских странах критика и негативные предположения относительно квалификации судей в основном имеют место в "темных закоулках Интернета", воспринимаются менее серьезно, никогда не является частью официальной процедуры, и, таким образом, способствуют росту недоверия к судебной власти", - добавляют эксперты.

В то же время европейские эксперты отметили, что члены ОСД должны воспринимать Высшую квалификационную комиссию судей как партнеров, приобщаться к активной совместной работе.

"Восстановление доверия каждого партнера к процессу отбора требует общего подхода, а не "общественность против судебной власти", особенно учитывая, что у них одна цель – построить более профессиональную и честную судебную систему", - говорится в отчете.

“Когда гражданское общество говорит об ошибках, они должны говорить об общих ошибках, а не говорить о вине одной стороны. Отбор судей — это совместная работа всех сторон”, - подчеркнул Георг Става.

Принцип сотрудничества, считают авторы документа, должен быть закреплен в законодательстве и применяться на практике в качестве ключевой для успеха всех сторон. Членам ОСД следует считать себя независимыми экспертами, которые способствуют процессу восстановления судебной власти.