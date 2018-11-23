Експерти ЄС прокоментували право громадськості на участь у відборі та оцінюванні суддів

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Громадськість може брати активну участь у відповідних процедурах і співпрацювати з ВККС

Запит громадянського суспільства на активну участь у процесах, пов’язаних з очищенням суддівського корпусу, був шляхом створення Громадської ради доброчесності (ГРД), яка у процесі відбору та оцінювання суддів виконує свої функції поряд з іншими органами суддівського врядування. Про це йдеться у Звіті експертної групи ЄС "Відбір та оцінювання суддів в Україні" проекту ЄС "Право-Justice", що був презентований 23 листопада 2018 року у Києві.

Участь громадськості протягом усього процесу є ключовою і ніколи не відбувалася на такому рівні: громадськості в особі ГРД пропонується подати висновки та інформацію щодо кожного кандидата, брати активну участь у засіданнях ВККСУ та піднімати питання щодо доброчесності та професійної етики кандидата.

"Надане громадськості право на активну участь у процесі кваліфоцінювання, тягне за собою зобов’язання належно користуватися цим правом та брати активну участь у процедурі відбору, усвідомлюючи свою відповідальність", - зазначив Георг Става, директор департаменту Міністерства юстиції Австрії, експерт Проекту ЄС “Право-Justice”.

Іншими словами, повноваження, надані представникам громадськості щодо участі у виборі та оцінюванні суддів, створюють обов’язок співпрацювати та брати належну участь.

"В інших європейських країнах критика та негативні припущення щодо кваліфікації суддів в основному мають місце в "темних закутках Інтернету", сприймаються менш серйозно, ніколи не є частиною офіційної процедури, і, таким чином, сприяють зростанню недовіри до судової влади", - додають експерти.

Водночас європейські експерти зауважили, що члени ГРД повинні сприймати Вищу кваліфікаційну комісію суддів як партнерів, долучатися до активної спільної роботи.

"Відновлення довіри кожного партнера до процесу відбору вимагає спільного підходу, а не "громадськість проти судової влади", особливо враховуючи, що в них одна мета – побудувати більш професійну та чесну судову систему", - йдеться у звіті.

“Бо коли громадянське суспільство говорить про помилки, вони мають говорити про спільні помилки, а не казати про провину однієї сторони. Відбір суддів — це спільна робота всіх сторін”, - наголосив Георг Става.

Принцип співпраці, вважають автори документу, повинен бути закріплений у законодавстві та застосовуватися на практиці як ключовий для успіху всіх сторін. Членам ГРД слід вважати себе незалежними експертами, які сприяють процесу відновлення судової влади.