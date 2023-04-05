Експерти Traders Union назвали найбільш надійні криптобіржі у 2023
Не обов’язково бути професійним чи дуже досвідченим трейдером, щоб знати просту істину: надійність криптовалютної біржі — запорука безпеки цифрових активів. Тому в першу чергу треба знайти перевірену торгову платформу.
Експерти Traders Union назвали надійні криптобіржі у 2023 році та розповіли, як обрати найкращу.
Як зрозуміти, що криптобіржа заслуговує на довіру?
Хоча експертні рейтинги дають безцінну інформаційну та аналітичну підтримку, вибір біржі є відповідальністю передусім самого трейдера. Тому не обійдеться і без власного аналізу та дослідження пропозицій ринку. Оскільки надійність — поняття доволі розлоге, слід уточнити, з яких факторів вона складається. Експерти Traders Union радять початківцям звернути увагу на наступні параметри:
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Безпека. Говорячи про надійність, маємо на увазі передусім безпеку — безпеку довіряти криптовалютній біржі свої кошти. На жаль, хакерські атаки на цифрові активи, а також скам-біржі дуже розповсюджені. Тому експерти радять звернути увагу на використання найсучасніших безпекових технологій, зокрема шифрування, холодні гаманці для зберігання активів, а також двофакторну аутентифікацію.
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Вибір інструментів. Обираючи криптобіржу, слід обов’язково звернути увагу на запропоновані нею інструменти для трейдингу. Надійні платформи мають великий вибір торгових інструментів, зокрема найбільш популярних і привабливих для трейдингу, таких як Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash. Якщо трейдер має намір торгувати якимось конкретним активом, йому слід обов’язково перевірити, чи підтримує такий обрана ним біржа.
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Інтерфейс. Це не тільки про зручність. Експерти Traders Union кажуть, що грамотно побудований та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс допоможе уникнути типових для новачків помилок у дусі “я не туди натиснув” і “обрав опцію, з якою не знаю, що робити”. Завдяки зручному інтерфейсові, трейдер-початківець не витрачатиме час на його засвоєння, а зможе відразу зосередитися на торгівлі та аналізі ринку. Крім того, хороший інтерфейс підвищує швидкість здійснення операцій, а це особливо важливо, коли на ринку відбуваються значущі події, що мають вплив на ціну криптовалютного активу. Хорошим прикладом платформи з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом є біржа ByBit.
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Поповнення та зняття коштів. Методи та швидкість поповнення і зняття коштів на криптовалютних біржах є одним з найважливіших факторів надійності. Таким чином забезпечується оперативне управління капіталом, а це дуже важливо для ефективного трейдингу. Буває так, що на ринку з’являється вигідна можливість, яка доступна не дуже тривалий проміжок часу. І щоб її використати, знадобиться термінове поповнення рахунку. Експерти радять обирати біржу, депозитний рахунок на якій можна поповнити як за допомогою банківських карток, так і через електронні платіжні системи, а також у криптовалюті.
Рейтинг надійних криптобірж
До рейтингу за версією Traders Union увійшли:
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ByBit. Сильна платформа зі зручним, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, відома з 2018 року. Характеризується вигідними торгівельними умовами та великим вибором торгових інструментів.
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Huobi Global. Міжнародна криптовалютна біржа, інтегрована для роботи в усіх країнах світу. Має високий рівень турботи про клієнтів та технічної підтримки.
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KuCoin. Біржа-лідер багатьох світових рейтингів. Надає можливість торгувати всіма основними криптовалютами та токенами. Має великі обсяги торгів та кредитне плече до х100 в професійній версії.
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Binance. Одна з найбільших та найпопулярніших криптобірж світу. Має низькі комісії, величезний та постійно поповнюваний список підтримуваних торгових інструментів. До того ж, можна розмістити на біржі власний токен.
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Yobit. Біржа також надає широкий вибір криптовалют для торгівлі, включаючи пари з фіатами. Відома вигідною партнерською програмою та можливістю торгівлі без KYC, яка забезпечує повну анонімність.
У TU додають, що не останню роль у виборі надійної криптобіржі відіграє і ознайомлення з її комісіями та торговими умовами, адже вони безпосередньо впливають на прибутковість трейдингу. Що нижче комісії, які стягує біржа, то прибутковішим буде трейдинг. Але і тут слід бути обережним, бо занадто низькими комісіями можуть заманювати у свої тенета скамери. Тому важливо звернути увагу на репутацію біржі, її регулювання та відгуки про неї.
Більше інформації про криптобіржі і фінансові ринки в цілому можна знайти на офіційному сайті Traders Union: безпечно, інформативно та цілком безкоштовно. Від вас потрібна лише увага та бажання вчитися трейдингу разом з провідними експертами в галузі.