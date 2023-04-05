Експерти Traders Union назвали найбільш надійні криптобіржі у 2023

Не обов’язково бути професійним чи дуже досвідченим трейдером, щоб знати просту істину: надійність криптовалютної біржі — запорука безпеки цифрових активів. Тому в першу чергу треба знайти перевірену торгову платформу.

Експерти Traders Union назвали надійні криптобіржі у 2023 році та розповіли, як обрати найкращу.

Як зрозуміти, що криптобіржа заслуговує на довіру?

Хоча експертні рейтинги дають безцінну інформаційну та аналітичну підтримку, вибір біржі є відповідальністю передусім самого трейдера. Тому не обійдеться і без власного аналізу та дослідження пропозицій ринку. Оскільки надійність — поняття доволі розлоге, слід уточнити, з яких факторів вона складається. Експерти Traders Union радять початківцям звернути увагу на наступні параметри:

Безпека. Говорячи про надійність, маємо на увазі передусім безпеку — безпеку довіряти криптовалютній біржі свої кошти. На жаль, хакерські атаки на цифрові активи, а також скам-біржі дуже розповсюджені. Тому експерти радять звернути увагу на використання найсучасніших безпекових технологій, зокрема шифрування, холодні гаманці для зберігання активів, а також двофакторну аутентифікацію.

Вибір інструментів. Обираючи криптобіржу, слід обов’язково звернути увагу на запропоновані нею інструменти для трейдингу. Надійні платформи мають великий вибір торгових інструментів, зокрема найбільш популярних і привабливих для трейдингу, таких як Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash. Якщо трейдер має намір торгувати якимось конкретним активом, йому слід обов’язково перевірити, чи підтримує такий обрана ним біржа.

Інтерфейс. Це не тільки про зручність. Експерти Traders Union кажуть, що грамотно побудований та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс допоможе уникнути типових для новачків помилок у дусі “я не туди натиснув” і “обрав опцію, з якою не знаю, що робити”. Завдяки зручному інтерфейсові, трейдер-початківець не витрачатиме час на його засвоєння, а зможе відразу зосередитися на торгівлі та аналізі ринку. Крім того, хороший інтерфейс підвищує швидкість здійснення операцій, а це особливо важливо, коли на ринку відбуваються значущі події, що мають вплив на ціну криптовалютного активу. Хорошим прикладом платформи з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом є біржа ByBit.

Поповнення та зняття коштів. Методи та швидкість поповнення і зняття коштів на криптовалютних біржах є одним з найважливіших факторів надійності. Таким чином забезпечується оперативне управління капіталом, а це дуже важливо для ефективного трейдингу. Буває так, що на ринку з’являється вигідна можливість, яка доступна не дуже тривалий проміжок часу. І щоб її використати, знадобиться термінове поповнення рахунку. Експерти радять обирати біржу, депозитний рахунок на якій можна поповнити як за допомогою банківських карток, так і через електронні платіжні системи, а також у криптовалюті.

Рейтинг надійних криптобірж

До рейтингу за версією Traders Union увійшли:

ByBit. Сильна платформа зі зручним, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, відома з 2018 року. Характеризується вигідними торгівельними умовами та великим вибором торгових інструментів.

Huobi Global. Міжнародна криптовалютна біржа, інтегрована для роботи в усіх країнах світу. Має високий рівень турботи про клієнтів та технічної підтримки.

KuCoin. Біржа-лідер багатьох світових рейтингів. Надає можливість торгувати всіма основними криптовалютами та токенами. Має великі обсяги торгів та кредитне плече до х100 в професійній версії.

Binance. Одна з найбільших та найпопулярніших криптобірж світу. Має низькі комісії, величезний та постійно поповнюваний список підтримуваних торгових інструментів. До того ж, можна розмістити на біржі власний токен.

Yobit. Біржа також надає широкий вибір криптовалют для торгівлі, включаючи пари з фіатами. Відома вигідною партнерською програмою та можливістю торгівлі без KYC, яка забезпечує повну анонімність.

У TU додають, що не останню роль у виборі надійної криптобіржі відіграє і ознайомлення з її комісіями та торговими умовами, адже вони безпосередньо впливають на прибутковість трейдингу. Що нижче комісії, які стягує біржа, то прибутковішим буде трейдинг. Але і тут слід бути обережним, бо занадто низькими комісіями можуть заманювати у свої тенета скамери. Тому важливо звернути увагу на репутацію біржі, її регулювання та відгуки про неї.

Більше інформації про криптобіржі і фінансові ринки в цілому можна знайти на офіційному сайті Traders Union: безпечно, інформативно та цілком безкоштовно. Від вас потрібна лише увага та бажання вчитися трейдингу разом з провідними експертами в галузі.