Експерти розповіли, якою може бути мобілізація в РФ після "виборів"

Мобілізація може стати більш відкритою

Щодо мобілізації, то, як пише CNN, величезні втрати під час захоплення Авдіївки та дрібніших населених пунктів, найімовірніше, можуть змусити Кремль провести масштабну кампанію.

В українській військовій розвідці кажуть, що мобілізація в Росії не припинялася і триває безперервно.

"І так, після цього фарсу, які називали "виборами Путіна", (очікується, - ред.) їхня активізація. Можливо, вони (мобілізаційні заходи, - ред.) можуть мати більш відкритий характер, і це правда", - заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Скільки росіян можуть забрати на війну

Як вважає Коваленко, мобілізація в Росії буде проведена обов'язково. За його оцінками, набрати в окупаційну армію можуть щонайменше до 0,5 млн осіб.

Мусієнко зазначає, що поки важко сказати, наскільки великою буде мобілізація.

"Для заповнення втрат можуть провести обмежену. Тобто призивати по 20-30 тисяч на місяць для негайної відправки на фронт. Але можуть зважитися і на більше. У них озвучували 300 тисяч за два місяці, я в це не вірю. Набрати, навчити й озброїти за такий термін вони не встигнуть", - розповів він у бесіді з виданням.

Два види мобілізації у РФ

Прискорена мобілізація під літній наступ може обернутися тим, що "будьонівська гвардія" наступатиме за підтримки дронів та авіації.

Це можливий сценарій з метою спробувати десь прорвати фронт, поки Україна не отримала потужнішу підтримку від Заходу.

"Другий сценарій - справжня масштабна мобілізація під кампанію на осінь-зиму. У такому разі можу сказати, що і ми посилимося і будемо потужнішими ніж зараз. Думаю, росіяни й самі це враховують", - додав експерт.

Про результати "виборів Путіна", реакцію світу, сценарії того, як будуть розвиватися подальші події, і про те, до чого варто готуватися нашій країні, - в матеріалі РБК-Україна.