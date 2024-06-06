Експерти оцінили ситуацію навколо платіжного сервісу Fondy

Нацбанк заблокував роботу Fondy, виключивши його з реєстру платіжних систем Visa/Mastercard. Регулятор заявив, що нібито отримав від спецслужб "документально підтверджену інформацію про те, що діяльність учасника міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України".

Екс-головред "Економічної правди" Сергій Лямець зазначив, що досі "жодних доказів так і не було оприлюднено". Він заявив, що це "історія про бізнес-кілерство", в якому взяли участь чиновники СБУ та Нацбанку.

"Зверніть також увагу, що НБУ відмовляється коментувати. Fondy звинуватили у зв'язках з РФ, але жодних доказів не навели. Компанія дійсно працювала у РФ з 2014 по 2022 рік. Проте після повномасштабного вторгнення компанія розірвала ліцензійну угоду з російським сервісом. Майже два роки НБУ не мав жодних претензій – аж тут "дізнався". Цікаво, що НБУ не має жодних претензій до "Райффайзен Банку" та “ОТП Банку", які офіційно та просто зараз працюють у РФ", – зазначив Лямець.

На думку експерта Бориса Кушнірука, ситуація із Fondy є “черговим прикладом ухвалення непрозорих рішень”.

"Абсурдність цього рішення з боку НБУ полягає у тому, що на той момент власниця цієї компанії вже отримала дозвіл на її продаж іноземному інвестору (англійська публічна компанія) за мільйони євро (які мали стати інвестицією в український фінансовий ринок). НБУ був, звісно, в курсі підготовки до продажу, адже як регулятор отримав всі документи і мав також надати офіційно "благословіння" на угоду", - зазначив Кушнірук.

Обидва експерти зазначають, що ситуація з Fondy є черговим випадком зловживання владою з боку певних посадових осіб, а не “міфічну загрозу нацбезпеці”.