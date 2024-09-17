Експерти констатують восьмий рік глобального занепаду демократії

Минулого року відбулося найбільше зниження довіри до виборів і парламентського контролю майже за півстоліття. Причини - залякування з боку урядів, іноземне втручання, дезінформація, зловживання штучним інтелектом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародного інституту сприяння демократії та виборам (International IDEA), про який пише AP.
Кризу довіри до виборів відображає падіння явки, через шо результати виборів дедалі частіше оскаржуються. Кожні треті вибори певним чином оспорюються, йдеться у звіті.
Організація, до якої входять уряди 35 країн-членів, заявила, що середній відсоток населення виборчого віку, яке фактично проголосувало, знизився з 65,2% у 2008 році до 55,5% у 2023 році.
«Вибори залишаються єдиною найкращою можливістю покласти край відкату демократії та змінити ситуацію на користь демократії», — сказав генеральний секретар International IDEA Кевін Касас-Замора.
У IDEA кажуть, що їхній глобальний звіт про стан демократії, який вимірює демократичні показники в 158 країнах з 1975 року до сьогодні, виявлено, що 47% країн зазнали зниження ключових демократичних показників за останні п’ять років, що відзначає восьмий рік поспіль глобального демократичного відкату.
У звіті йдеться, що 2023 рік був найгіршим роком, коли мова йде про вільні та чесні вибори і парламентський нагляд.
Занепад охоплює як традиційно сильні демократії, так і слабкі уряди по всьому світу.
У дослідженні зазначається, що Америка здебільшого зберегла стабільність, але такі країни, як Гватемала, Перу та Уругвай, зазнали спаду, особливо у сфері верховенства права та громадянських свобод.
Нагадаємо, США поступаються лише Туреччині та Росії серед 20 найбільших економік світу, які, ймовірно, зазнають насильницьких політичних потрясінь наступного року. Такі результати аналізу, проведеного Bloomberg Economics.
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