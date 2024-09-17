Експерти констатують восьмий рік глобального занепаду демократії

Кризу довіри до виборів відображає падіння явки, через шо результати виборів дедалі частіше оскаржуються. Кожні треті вибори певним чином оспорюються, йдеться у звіті.

Організація, до якої входять уряди 35 країн-членів, заявила, що середній відсоток населення виборчого віку, яке фактично проголосувало, знизився з 65,2% у 2008 році до 55,5% у 2023 році.

«Вибори залишаються єдиною найкращою можливістю покласти край відкату демократії та змінити ситуацію на користь демократії», — сказав генеральний секретар International IDEA Кевін Касас-Замора.

У IDEA кажуть, що їхній глобальний звіт про стан демократії, який вимірює демократичні показники в 158 країнах з 1975 року до сьогодні, виявлено, що 47% країн зазнали зниження ключових демократичних показників за останні п’ять років, що відзначає восьмий рік поспіль глобального демократичного відкату.

У звіті йдеться, що 2023 рік був найгіршим роком, коли мова йде про вільні та чесні вибори і парламентський нагляд.

Занепад охоплює як традиційно сильні демократії, так і слабкі уряди по всьому світу.

У дослідженні зазначається, що Америка здебільшого зберегла стабільність, але такі країни, як Гватемала, Перу та Уругвай, зазнали спаду, особливо у сфері верховенства права та громадянських свобод.