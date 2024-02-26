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Експерти ISW пояснили, чому влада РФ не згадувала про річницю вторгнення в Україну

Понеділок 26 лютого 2024 07:40
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Експерти ISW пояснили, чому влада РФ не згадувала про річницю вторгнення в Україну Фото: Експерти ISW пояснили, чому влада РФ не згадувала про річницю вторгнення в Україну (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російська влада не згадувала про другу річницю вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Нещодавнє російське опитування громадської думки показало, що настрої росіян щодо війни в Україні в останні місяці в основному залишалися незмінними і що більшість росіян значною мірою байдужі до війни, хоча більшість і не підтримує другої хвилі мобілізації.

Російське опозиційне видання "Агентство Новостей" 25 лютого повідомило, що прокремлівські телеканали не згадали дворічну річницю початку війни Росії проти України у передачах 24 лютого.

ISW вважає, що російські урядовці, ймовірно, утрималися від висвітлення другої річниці повномасштабного вторгнення Росії у спробі зберегти громадську апатію до війни, яка частково дозволяє російським чиновникам продовжувати війну без значної реакції громадськості.

Співробітники інституту продовжують вважати, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, усвідомлює, що друга хвиля мобілізації буде вкрай непопулярна, і стурбований тим, що такий захід викликає широке невдоволення.

Однак Путін, можливо, поменшає турбуватися про суспільні настрої після свого переобрання в березні 2024 року і вирішить, що потреби Росії в нарощуванні збройних сил переважують ризики широкого внутрішнього невдоволення.

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