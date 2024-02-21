Експерти ISW пояснили, чому РФ намагається показати успіх на лівому березі Дніпра

Заява Кремля про взяття Кринків, швидше за все, передчасна і зроблена для посилення інформаційного ефекту перед президентськими виборами у березні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк назвала зусилля Росії щодо знищення українського плацдарму спробою Росії досягти інформаційної мети перед президентськими виборами в Росії, а Шойгу схарактеризував зусилля Росії на східному березі Херсонської області як аналогічні до захоплення Авдіївки.

Кремль не поспішає визнавати, що Росія захопила ініціативу в Україні. Це може бути пов'язане з побоюваннями, що Росія не зможе втримати досягнуті успіхи. Водночас Шойгу заявив про "кінець" українського контрнаступу, щоб продемонструвати, що Росія має ініціативу.

Готовність Кремля риторично обговорювати темпи та ініціативу російських наступальних операцій в Україні може бути наслідком зростальної впевненості Кремля в перспективах Росії та свідомих зусиль щодо підтримки кремлівських наративів про війну з наближенням президентських виборів.

За словами аналітиків ISW, Кремль все частіше говорить про темпи та ініціативу наступу в Україні. Це може бути пов'язане з тим, що з'явилася впевненість у перспективах Росії, а також бажання підвищити рейтинг Путіна перед виборами.

Кремль все частіше говорить про бойові перемоги в Україні, але це не завжди відповідає дійсності. Мета таких заяв - створити враження, що Росія перемагає, і тим самим підвищити рейтинг Путіна та деморалізувати Україну. Проте така риторика може створити завищені очікування, які російська армія не зможе виправдати.

Раніше ми писали, що ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами Кринків.