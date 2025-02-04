Експерт про заяви Трампа щодо рідкоземельних металів: необхідна спокійна реакція та розмова

"Те, що говорить Трамп, це друга пропозиція, яка варта уваги після його заяв щодо об'ємів видобутку сирові нафти. Це річ серйозна. До неї слід по-серйозному відноситися. Однак треба розуміти, що сам Дональд Трамп навряд чи уявляє, що він сказав. Навряд чи він розуміє масштаби, навряд чи він усвідомлює значимість. Бо навряд чи навіть ті, хто пишуть про це в більшості своїй, розуміють, що це для Сполучених Штатів Америки, що це для України", - сказав експерт.



За його словами, необхідна абсолютно спокійна, розважлива реакція на цю тему. Адже тема рідкоземельних металів - це тема постійна, вона завжди на слуху, потреба в них буде зростати.

"Тому цей трек може бути в розробці. Інша справа - як це зробити з ким робити і таке інше. Але це важливо. Наступне. Так звана фраза (Трампа - ред.) "серйозні просування" по цьому напрямку. Я б її назвав не дещо перебільшеною, а перебільшеною в цьому плані. Бо, окрім того, що учасникам цього процесу стала відома, трошки відкрилася тактична ситуація, інструмент Росії, насправді більше нічого і не відкрилося, бо РФ почала посилену артпідготовку інформаційну по всьому світу. І йде просто таке глумління над інформаційним полем з масою варіантів", - підкреслив він.

Рідкоземельні метали України

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Штати можуть продовжувати допомогу Україні в обмін на українські рідкоземельні метали. Також він заявив, що у Вашингтоні працюють над гарантіями для України.

Цікаво і те, що раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що такі ресурси стратегічно цінні і вони можуть посилити або Україну. Зокрема, у межах плану перемоги в одному з пунктів Україна пропонувала США та іншим західним союзникам укласти угоду щодо захисту цих критичних ресурсів, спільного інвестування та використання економічного потенціалу.