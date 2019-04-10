Эксперт засомневался в эффективности управления "Укрзализныци"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эксперт предложил УЗ начать с известных всем базовых вещей

Глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко засомневался в эффективности управления "Укрзализныци" (УЗ) из-за обращения министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна ко Всемирному банку с просьбой проанализировать процедуру закупок УЗ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook эксперта.

"Обращаю ваше внимание, что все это будет делать банк. Ну то есть не немецкие, американские, японские или французские железные дороги, а Банк (организация, конечно, авторитетная, именитая, но финансовая...). Так, например, вы пошли к стоматологу, а стратегию лечения Вам будет вырабатывать отличный специалист в своей сфере, грамотный и опытный сотрудник – окулист, да еще и приглашенный из дальнего зарубежья, который нашими инструментами орудовать не умеет… А стоматолог, к которому вы пришли, будет за этим просто наблюдать… Согласитесь, как-то странно получается", – отметил Криворучко.

По его словам, привлекая специалистов со стороны наши профильные органы и их руководители признают свою несостоятельность и невозможность своими силами произвести изменения, которых от них так ожидали при их назначении.

Он уверен, что в структурах Министерства инфраструктуры, УЗ есть подразделения, ответственные за создание стратегии развития, оптимизации и повышения эффективности деятельности.

"Зачем все эти органы? Если есть эксперты Всемирного банка. Зачем нужны топ-менеджеры "Укрзалізниці" с зарплатами в сотни тысяч гривен? Если есть эксперты Всемирного банка. Давайте тогда распространим такой подход на другие отрасли экономики. В конце концов, давайте попросим правительства Швейцарии или Германии проанализировать и оценить действия нашего правительства, написать им стратегию", – возмутился глава Ассоциации собственников вагонов.

Криворучко предложил для повышения эффективности УЗ начать с простых известных всем базовых вещей. Например, начать закупать продукцию напрямую у непосредственных ее производителей, а не у посредников в виде фирм-однодневок. Или обеспечить надлежащее финансирование из государственного или местных бюджетов наиболее важных для страны задач в сфере ж/д, о которых постоянно говорят руководители УЗ. Может нужно, предложил эксперт, наконец пролоббировать отмену уплаты налога на землю для УЗ.

"Суть – ни как участник рынка ж/д перевозок, ни как обычный гражданин не понимаю, почему мы все время ищем умного товарища с приставкой "Международный", "Интернациональный" или "Мировой" и думаем, что он придет и решит все наши проблемы? Мне кажется Украина может и должна сама заниматься своим будущим, а не отдавать такие вопросы на откуп безусловно умным, но не всегда заинтересованным в нашем процветании друзьям", – подытожил Криворучко.