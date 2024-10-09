Експерт заінтригував після удару ЗСУ по складу у Брянській області: побачимо ще один виток

Сили оборони України можуть продовжити серію ударів, подібних до атаки на арсенал у місті Карачев Брянської області. Цілі захисників можуть бути не лише в Росії, а й на окупованих територіях України.

Він пояснив, що у разі знищення балістичних ракет на складі у місті Карачев операцію ЗСУ можна вважати успішною. Оскільки є переважно дві точки, звідки Росія випускає балістику по Україні - це Воронезька та Брянська області. За словами експерт, з Брянської області здебільшого летить балістика на Чернігівську, Сумську або Київську області, а також Київ.

"Тобто у разі підтвердження, що там дійсно були ракети балістичні, то це, безумовно, успіх. Тому що ми розуміємо прекрасно, що на балістику ворог покладає особливі сподівання та надії при проведенні своїх терористичних ударів по території України. Ну, і це говорить про системність. Тому що ми бачимо, це не перший арсенал, який вражається, по якому завдають удари українські Сили оборони. Все як прогнозує Генеральний штаб ЗСУ після того, як дає інформацію і звіти про такі удари, що "далі буде". Ну, далі ми бачимо", - заявив експерт.

На його думку, є два напрямки, куди потрібно скерувати подібні удари. Йдеться про дальній тил і арсенали ворога, а також про склади озброєння на території Росії, місця концентрації живої сили, озброєння, сил і засобів ворога на окупованих територіях, так звані оперативні тили.

"Дві цілі, по яких треба потужно відпрацьовувати для того, щоб зупиняти просування ворога на землі. А це дуже важливе завдання. Тому ось ці удари, які ми спостерігаємо, це безумовно ослаблює і зменшує спроможності для російських військ вести наступальні дії. Не позбавляє в повній мірі. Тому що все ж таки треба розуміти, що піхота наступає, наприклад, 90% на Покровському напрямку чи трохи менше на Курахівському. І місця концентрації піхоти теж потрібно знищувати", - пояснив Мусієнко.

Він додав, що потенційно цілями Сил оборони можуть бути місця дислокації окупантів, навчальні центри та локації їх зосередження, зокрема і на окупованих територіях України.

"Думаю, що ми побачимо ще один виток таких ударів, зокрема по окупованій території", - наголосив експерт.