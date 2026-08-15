ua en ru
Сб, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Експерт вказав на ще одну перевагу контрольованого експорту газу

16:53 15.08.2026 Сб
1 хв
На думку експерта, експорт газу може дати додаткову валютну виручку, але він має залишатися під управлінням уряду
aimg Олександр Мороз
Експерт вказав на ще одну перевагу контрольованого експорту газу Експорт газу з України може дати додаткову валютну виручку (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна може дозволити обмежений експорт газу, але лише за умови, що потреби внутрішніх споживачів повністю забезпечені, а держава зберігає контроль над обсягами продажу за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева.

"Так це можна зробити. Якщо задоволені потреби всіх українських споживачів, то тоді можна і організовувати", - зазначив він, коментуючи запропонований механізм контрольованого експорту в межах до 15% фактичного видобутку за попередній місяць.

Читайте також: Україна готується відновити обмежений експорт газу: які ліміти встановлять

За його словами, якщо на ринку виникає надлишок енергоресурсів, його можна спрямовувати на зовнішні ринки та отримувати додаткову валютну виручку.

Водночас під час війни рішення про допустимі обсяги та напрямки таких поставок має залишатися за державою.

"Можна, звісно, але це справа уряду, тобто регулювання потоків, особливо під час війни, прерогатива уряду", - наголосив експерт.

Нагадаємо, за даними аналітиків, приватний видобуток газу в Україні досі залишається приблизно на 26% нижчим, ніж у 2021 році.

Як повідомлялось, президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що експортувати пропонується лише обмежену частину фактичного видобутку - ресурс, на який зараз немає достатнього попиту всередині країни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Газ
Новини
ЗСУ уразили одне з ключових підприємств "Роскосмосу" та аеродром "Саваслейка"
ЗСУ уразили одне з ключових підприємств "Роскосмосу" та аеродром "Саваслейка"
Аналітика
Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G