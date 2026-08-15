Эксперт указал на еще одно преимущество контролируемого экспорта газа
Украина может разрешить ограниченный экспорт газа, но только при условии, что потребности внутренних потребителей полностью обеспечены, а государство сохраняет контроль над объемами продаж за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева.
"Так это можно сделать. Если удовлетворены потребности всех украинских потребителей, то тогда можно и организовывать", – отметил он, комментируя предложенный механизм контролируемого экспорта в пределах до 15% фактической добычи за предыдущий месяц.
По его словам, если на рынке возникает избыток энергоресурсов, то его можно направлять на внешние рынки и получать дополнительную валютную выручку.
В то же время во время войны решение о допустимых объемах и направлениях таких поставок должно оставаться за государством.
"Можно, конечно, но это дело правительства, то есть регулирование потоков, особенно во время войны, прерогатива правительства", - подчеркнул эксперт.
Напомним, по данным аналитиков, частная добыча газа в Украине до сих пор остается примерно на 26% ниже, чем в 2021 году.
Как сообщалось, президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что экспортировать предлагается лишь ограниченную часть фактической добычи – ресурс, на который сейчас нет достаточного спроса внутри страны.