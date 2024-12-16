Експерт про війну та інавгурацію Трампа: 20 січня ніхто не підніме білий прапор чи прапор перемоги

Він звернув увагу, що останнім часом будь-які дії України чи Росії почали пов'язувати з інавгурацією Трампа. Але поки невідомо, що буде під час його президентства.

"Повірте мені, що 20 січня білий прапор або прапор перемоги ніхто не підніме. І тому готуватися потрібно, зокрема, до продовження війни. Скільки вона триватиме, хто знає", - додав Лакійчук.

Він звернув увагу, українські чиновники продовжують працювати з президентом США Джо Байденом та його командою. І якщо США будуть і далі на початку наступного року виділяти пакети військової допомоги Україні раз на тиждень або на два тижні, то це створить для України певну "подушку безпеки" на кілька місяців.

За словами Лакійчука, питання наступу Росії на сході залежить не від Байдена чи Трампа, а від наявності у ворога резервів.

"Якщо сили будуть, повірте мені, ні про яку інавгурацію десь за океаном не йтиметься", - вважає він.