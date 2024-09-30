Експерт про виробництво "Шахедів" у РФ: окупанти можуть запускати по 50 таких дронів щодоби

Росіяни наростили виробництво дронів-камікадзе "Шахед". Вони можуть запускати по півсотні безпілотників щодоби.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив головний редактор Defense Express Олег Катков.
Експерт прокоментував інформацію про те, що завод з виробництва "Шахедів" в особливій економічній зоні "Алабуга" на рік раніше запланованого зібрав 6 тисяч "Шахедів".
"Це означає, що загроза значно більша, ніж один у 6 тисяч разів. Як можна сказати, наскільки загрозливо стало? Ворог може запускати, виходячи з цього, по 50 таких дронів щодоби, більше", - зазначив Катков.
За його словами, росіяни продовжать нарощувати виробництво безпілотників "Шахед", оскільки вони вкладають гроші в "Алабугу".
Експерт нагадав, що Україна вже атакувала "Алабугу" дронами, але це не змусило ворога зупинити підприємство. Насамперед такі удари мають стати методичними.
"По-друге, вони повинні бути більш потужними з точки зору доставки самих бойових частин, тому що необхідно повністю знищити саме виробниче приміщення. Від того, що навіть там умовну стінку проломити, ну їм буде холодно, але вони ж від цього працювати не перестануть", - уточнив Катков.
Як додав експерт, йдеться про знищення цілої групи виробництв, оскільки "десь виробляються бойові частини, десь якісь компоненти, десь самі дрони". Двигуни постачають з Китаю, але й їх десь зберігають.
"Тобто це не про те, що це легко, і пальцями там, чарівною паличкою змахнув і все вирішив. Це комплексне завдання і тому це складно", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що вересень став першим місяцем з початку війни, коли Росія щодня запускала по Україні дрони-камікадзе "Шахед".
Загалом у середньому за добу ворог запускав 44 дрони. При цьому українським захисникам вдалося збити понад 1107 таких ворожих безпілотників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.