Эксперт указал на возможный реванш Коломойского в деле ПриватБанка в КСУ

Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)

Возвращение Конституционного суда (КС) после многолетнего перерыва к рассмотрению дела о легитимности закона о гарантировании вкладов может стать поворотным моментом в борьбе Игоря Коломойского за ПриватБанк.

Об этом заявил журналист Сергей Руденко в колонке на "Цензор.нет".

"Интересно, что закон появился в повестке дня КС после четырех лет забвения, сразу после принятия парламентом "антиколомойского" закона, который, к слову, тоже сейчас рассматривается в КС. Поэтому напрашивается вопрос - это не потому, что господину Коломойскому очень хочется закрыть гештальт с национализацией Привата?" - написал он, добавив, что техническая процедура национализации ПриватБанка состоялась именно по этому закону.

Руденко также отметил, что именно закон о системе гарантирования вкладов своего времени стал предпосылкой получения Украиной финансовой помощи МВФ и Всемирного Банка, а также одним из условий подписания Украиной Соглашения об Ассоциации с ЕС.

По его мнению, решение КС о неконституционности этого закона поставит под большой вопрос транш МВФ и толкнет Украину обратно на Восток.

Следующее рассмотрение дела о легитимности закона о гарантировании вкладов запланирован 3 ноября, тогда КС может принять окончательное решение в этом деле.

По словам Руденко, отмена закона открывает новые возможности и для других нечистых на руку владельцев, которые довели банки до банкротства и вывели с них деньги в космических масштабах.

"Они смогут обжаловать решение фонда и в украинских судах, и за рубежом. И теперь уже не они будут вынуждены возвращать украденные 500 млрд грн, за которые с ними судятся Фонд гарантирования, а украинские налогоплательщики будут должны им. В результате выигрывают только Коломойский и компания, только платить за их реванш народ Украины", - добавил он.

Руденко также отметил, что именно по этому закону Фонд гарантирования не допустил в свое время социального взрыва, выплатив во время банковского кризиса более 90 млрд грн двум миллионам украинских вкладчиков.

Напомним, во время последнего рассмотрения КСУ 15 сентября дела о легитимности закона о гарантировании вкладов представители Офиса президента, Нацбанка, Верховной рады и Минфина признали этот закон прогрессивным и справедливым.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, признания его неконституционным может подорвать доверие к банковской системе и повредить интересам государства и граждан.

Ранее РБК-Украина писало, что Киевский апелляционный суд приостановил рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на решение Печерского районного суда об обязательстве банка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов на 350 млн долларов. Решение принято 29 октября.