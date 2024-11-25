Експерт про удар по Дніпру "Орєшніком": росіяни били болванкою

На його думку, Росія "нічого не досягла" за допомогою свого удару балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Дніпру. При цьому агресор продемонстрував, що він не може брати участь у переговорах на цьому етапі.

"Росія справді вдарила болванкою. У мене будинок у Дніпрі, я знаю, що там насправді відбувається", - запевнив Ягун.

Він також додав, що було проведено релокацію заводу, по якому було завдано удару (російські пропагандисти та диктатор Володимир Путін заявляли про "Південмаш"). Водночас він підтвердив, що внаслідок атаки були руйнування і, зокрема, зачеплена підстанція.

"Розумієте, руйнування все одно будуть, бо уявіть собі, така кінетична сила зверху впала на землю. Зрозуміло, що там щось має бути. Але говорити про повністю зруйнований завод, це явно перебільшення", - пояснив Ягун.