Експерт про стосунки Макрона і Шольца: суперечки, але не конфлікт, і не через Україну

Президент Франції Емануель Макрон та німецький канцлер Олаф Шольц мають деякі протиріччя, однак це точно не конфлікт, і тим паче не через Україну.

Політолог Володимир Фесенко наголосив, що між Шольцем та Макроном немає жодної сварки, конфлікту чи розколу.

За словами політолога, якби вони були, то канцлер навряд чи приїхав би на саміт лідерів ЄС, що пройшов нещодавно у французькому Парижі.

Фесенко вважає, що між політиками є конкуренція та давні протиріччя, які тягнуться з того часу, як Шольц очолив німецький уряд у 2021-му.

"А ще є прояв тролінгу. Заява про "боягузтво" - це явний тролінг і, на мій погляд, не коректний, хоча багатьом у нас це сподобалося. Можна критикувати Шольца за обережність щодо Taurus, але заради справедливості Німеччина поставила Україні в кілька разів більше військової допомоги, аніж Франція", - розповів політолог.

Чому відносини Шольца та Макрона не пов'язані з Україною

Політолог наголосив, що у випадку про питання щодо України, то тут якраз принципових протиріч у чиновників немає.

Макрон використовує тему допомоги, щоб показати себе "новим європейським Черчіллем" та зіграти на контрасті з канцлером.

"Ідея про відправку військ гарна, але біда в тому, що президент Франції чудово розумів, якою буде відповідь. Не тільки з боку Шольца, навіть поляки виступили проти, не кажучи вже про США". - наголосив Фесенко.

Він також зауважив, що ще велике питання, більше позитиву ми отримали чи шкоди від такої пропозиції з вуст французького президента.

"Добре, що дискусія розпочалася, але починати її потрібно було в інших формах, щоб зберегти єдність і не провокувати масового "ні". Я сказав би, це політична гра Макрона", - додав він.

Чутки про конфлікт Макрона з Шольцем

Вчора американське видання Bloomberg розповіло про нібито конфлікт між лідерами Франції та Німеччини. Зокрема, за даними видання, це проявилося в одному з виступів Макрона, під час якого той, натякаючи на Німеччину, дорікнув союзникам, які пропонували Україні лише "шоломи та спальні мішки".

Те, що Шольц з Макроном не ладнають, визнали в розмові з Bloomberg і близькі помічники німецького канцлера. Там Макрона сприймають як монархічного діяча, який вміє лише видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх.

Напруження між канцлером Німеччини та президентом Франції викликає занепокоєння серед німецьких соціал-демократів. Так, в партії Шольца попередили, що така суперечка небезпечна для України.

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