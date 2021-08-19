Эксперт спрогнозировал, какой будет Украина через 30 лет

В будущем Украина неизбежно станет региональным лидером. Однако, для этого государство должно больше инвестировать в образовании и инфраструктуру.

По словам эксперта, начинать прогноз будущего страны нужно с Киева.

"Представьте себе географическую карту Европы. По этой карте мы будем двигаться по часовой стрелке. Начнем движение в Берлине, потом на северо-восток - Санкт-Петербург, следующим городом будет Москва. Ниже - Стамбул, затем - Рим. И закончим снова в Берлине. Таким образом мы провели условную замкнутую линию. Какой самый большой город в середине этого огромного пространства? Ответом на этот вопрос будет - Киев. Киев - самый быстро растущий крупный город в Европе за последние сто лет. Это - последнее место в Европе, где есть гигантские запасы пресной воды, но до сих пор не построен 25-миллионный мегаполис. Киев обречен быть гигантским городом совершенно фантастических размеров. И с этим ничего нельзя сделать - это данность. Потому что причина - географическая. И эта причина не менялась тысячу лет", - отметил он.

В то же время, по мнению Ольшанского, через 30 лет Киев будет заканчиваться в Украинке. Для землевладельцев вокруг Киева - это плюс. Для людей, которые хотят жить в тихом городе - минус.

Аналитик также напомнил, что Украина сейчас одна из самых бедных стран Европы, но у инвесторов, которые сначала читают отчет о бедности Украины, а потом приезжают сюда, не очень сухой статистике верят:

"Мы действительное бедная страна, но бедность бывает разная. Бывает бедность беспросветная. Это не про нас. На самом деле мы знаем, чего хотим и знаем, что мы это можем. Причина этого несоответствия в наших людях - в уровне образования и самосознания", - отмечает он.

Также по словам Ольшанского, первоочередная задача государства сегодня - вкладываться в инфраструктуру.

"Строить дороги, мосты, развязки, тоннели, канализацию. Плохая связность инфраструктуры представляет опасность для страны - это известный факт. Трагедия Донецка и Луганска, во многом, отдаленность и следствие плохих дорог. Упрощенно это работает так: затрудненность сообщения привела к недостаточному культурному обмену и, когда пропаганда начала рассказывать про хунту, фашистов и распятых мальчиков, просто не нашлось достаточно людей, кто бы сказал, что это чушь. Ничего так не связывает страну как инфраструктура и торговля", - уверен президент холдинга Internet Invest.

Также, по его мнению, важно образование. Не будет образования, не будет ни медицины, ни будущего - ничего. Нужно вкладываться в этот сектор.

Аналитик убежден, что действительно пессимистичный сценарий для Украины - потерять самоуважение и веру в свои силы.

"Я уверен, что этого не случится. Когда я слышу апокалиптические сценарии, что Украина пропадет, я всегда спрашиваю: почему она не пропала за 300 лет Российской империи, почему не пропала за 70 лет существования Советского Союза? С чего вдруг сейчас? Даже в условиях большой тоталитарной страны Украина всегда была отдельной сущностью", - заявил он.

В то же время эксперт добавил, что в будущем Украина неизбежно станет региональным лидером.

"Геополитически не так сильно все поменялось со времен пакта Молотова - Риббентропа: тогда делили Польшу, а сейчас делят Украину, и это тоже следствие географии. Мы обречены на серьезное сотрудничество с Польшей, Прибалтикой, другими странами Восточной Европы. В будущем Украина неизбежно станет региональным лидером. И это пугает одинаково как Запад, так и Восток", - резюмировал он.