ua en ru
Пт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У хід підуть реактивні дрони. Експерт спрогнозував нову фазу ураження економіки РФ

Україна, П'ятниця 31 січня 2025 21:18
UA EN RU
У хід підуть реактивні дрони. Експерт спрогнозував нову фазу ураження економіки РФ Фото: експерт спрогнозував нову фазу ураження економіки РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Олійник, Наталія Гурковська
Експерт: Костянтин Криволап

Після НПЗ, ураження російської економіки, ймовірно, перейде в нову фазу. Мова про використання реактивних дронів.

Таку думку в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Я вже розумію, що наступний етап - це не наші дрони-тихоходи. Далі підуть реактивні дрони, більш велика бойова частина, і тоді буде наступна фаза враження російської економіки", - сказав він.

За словами експерта, зараз ударами Сили оборони "потрохи десь чіпляють" ВПК РФ, а коли з'явиться більше спроможностей, то будуть бити більшою бойовою частиною на більшу дальність або на ту дальність, "яка нам потрібна", тому що "нам 700 км вистачає, щоб 60-70% російського ВПК більше не стало".

"Ми дуже ефективно точковими ударами досягаємо суперрезультатів. Я прогнозую, що деякі зразки реактивних дронів вже є, деякі зявляться протягом цього півріччя, а з другої половини року, думаю, ми будемо бачити серійне застосування", - зазначив Криволап.

Він не виключив, що може помилятись "на плюс-мінус три місяці".

"Але думаю, до кінця року ми побачимо серійні вироби, які будуть серйозно працювати", - зазначив експерт.

Випробування реактивного дрону в Україні

Ще в липні 2024 року Militarnyi писав, що українські розробники продемонстрували льотні випробування реактивного безпілотника, що призначений для перехоплення повітряних цілей. Тоді мова йшла про реактивний дрон-перехоплювач Bullet.

Під час польоту борт розвинув швидкість близько 130 км/год. Для орієнтування у просторі безпілотник використовував камеру, схожу з тими, що використовуються у FPV-дронах.

Нещодавно повыдомлялось, що фінська компанія Insta представить на SecD Day безпілотник Steel Eagle збільшеного радіусу дії. Його було розроблено для України спільно з українськими фахівцями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дрони
NEWS
Міноборони планує полегшити походи до ТЦК й ВЛК: що пропонують
Міноборони планує полегшити походи до ТЦК й ВЛК: що пропонують
DAILY
Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі