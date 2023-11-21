Эксперт рассказал, как блокада польской границы повлияла на цену топлива в Украине

Блокировка польской границы привела к дефициту и повышению цен на импортный автогаз в Украине на 30%. Что касается бензина и дизельного топлива, то ситуация противоположная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн на брифинге, транслировавшемся на Youtube .

"Ситуация достаточно неоднозначна. Если говорить о моторных топливах, то цены ведут себя по-разному", - сказал он.

Сжиженный газ

По его словам, сегодня в центре внимания находится сжиженный газ. "Причина одна - это то, что заблокирована граница с Польшей. Это важно потому, что 30% сжиженного газа в Украину поступает именно польский участок границы. Соответственно очень трудно быстро заместить этот объем. И соответственно это привело к недостатку на внутреннем рынке. И из-за дефицита цены выросли за последний месяц с 27 до 35 гривен за литр, то есть на 30%", - рассказал Куюн.

Он отметил, что очереди на границе выросли еще в октябре из-за увеличения аграрного экспорта, что привело к тому, что газовозы делали вдвое меньше ходок через границу. "Сейчас граница заблокирована, и в лучшем случае эта машина сделает одну ходку в месяц, то есть в 4 раза меньше", - добавил эксперт.

Куюн сообщил, что трейдеры пытаются завозить горючее по железной дороге и ищут обходные маршруты через Словакию и Румынию. Кроме того, идут переговоры со странами Севера Европы о поставках горючего.

"Но быстро заместить такой объем тяжело, поэтому процесс растянулся", – сказал он. По его словам, если на прошлой неделе было много случаев отсутствия сжиженного газа на АЗС, то сейчас ситуация улучшилась, но цена держится высокая.

Куюн убежден, "на этом цены должны остановиться" и через две недели рынок обеспечат достаточным объемом автогаза, после чего цена будет падать.

Цены на бензин и дизель.

Куюн сообщил, что цены на бензин и дизель наоборот падают. "Из Польши идут немалые объемы бензина и дизтоплива, но они составляют в общей структуре до 10%, которые заместить намного проще. И рынок это сделал", - сказал он.

Блокада границы польскими перевозчиками

Польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной 7 ноября.

По предварительным подсчетам, проведенным Национальным банком Украины по данным Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта составила около 35%, импорта – 70%.

"Допуская задержки транспорта на текущем уровне, максимальное ежемесячное сокращение оценивается в 160 млн долларов для экспорта и 240 млн долларов для импорта ", – отметили в НБУ в комментарии изданию.

Учитывая, что блокада границ со стороны Польши началась 7 ноября, сокращение экспорта и импорта в ноябре будет меньше, чем приведенные оценки, добавили в НБУ.

Подробнее о блокаде границы читайте в материале РБК-Украина "Забастовка на границе. Чего хотят польские перевозчики и почему блокируют фуры из Украины".