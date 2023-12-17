Експерт розповів, чому Україна купує дорогу аварійну електроенергію
Встановлені цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи) обмежують можливості України у імпорті для покриття дефіциту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.
Він зауважив, що протягом останніх тижнів в українській енергосистемі спостерігався дефіцит потужностей, який покривався за рахунок імпорту та аварійної допомоги, яку "Укренерго" просило у сусідніх країн. Однак експерт пояснив, що з імпортом є проблеми.
"Тому що імпорт був комерційно нежиттєздатний через обмеження регуляторного характеру, цінові обмеження. Тому наразі не було жодного випадку, коли необхідно було вводити обмеження стосовно споживачів", - сказав Прокіп.
Аналітик пояснив, що прайс-кепами на ринку електроенергії встановлена максимальна та мінімальна можлива ціна. І коли в енергосистемі виникає дефіцит імпортна електроенергія в цей момент коштує більше, ніж максимально дозволена ціна в Україні.
Тому жоден комерційний учасник ринку електроенергії не стане імпортувати електроенергію, бо це збитково.
"Є два варіанти - або будуть запроваджувати ці обмеження щодо споживачів, або "Укренерго" звертається до сусідніх країн за аварійною допомогою. Але аварійна допомога - штука не прогнозована. У них можуть бути потужності, а можуть і не бути потужності, щоб нам надати цю допомогу", - розповів Прокіп.
Він додав, що якщо Україна не зможе отримати аварійну допомогу, тоді доведеться вдатись до обмежень споживачів.
Нагадаємо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що для безперебійного енергопостачання прайс-кепи не мають заважати імпорту електроенергії.
Раніше у НКРЕКП заявили про необхідність скасування прайс-кепів на ринку електроенергії у 2024 році.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.