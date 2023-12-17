Експерт розповів, чому Україна купує дорогу аварійну електроенергію

Встановлені цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи) обмежують можливості України у імпорті для покриття дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

Він зауважив, що протягом останніх тижнів в українській енергосистемі спостерігався дефіцит потужностей, який покривався за рахунок імпорту та аварійної допомоги, яку "Укренерго" просило у сусідніх країн. Однак експерт пояснив, що з імпортом є проблеми.

"Тому що імпорт був комерційно нежиттєздатний через обмеження регуляторного характеру, цінові обмеження. Тому наразі не було жодного випадку, коли необхідно було вводити обмеження стосовно споживачів", - сказав Прокіп.

Аналітик пояснив, що прайс-кепами на ринку електроенергії встановлена максимальна та мінімальна можлива ціна. І коли в енергосистемі виникає дефіцит імпортна електроенергія в цей момент коштує більше, ніж максимально дозволена ціна в Україні.

Тому жоден комерційний учасник ринку електроенергії не стане імпортувати електроенергію, бо це збитково.

"Є два варіанти - або будуть запроваджувати ці обмеження щодо споживачів, або "Укренерго" звертається до сусідніх країн за аварійною допомогою. Але аварійна допомога - штука не прогнозована. У них можуть бути потужності, а можуть і не бути потужності, щоб нам надати цю допомогу", - розповів Прокіп.

Він додав, що якщо Україна не зможе отримати аварійну допомогу, тоді доведеться вдатись до обмежень споживачів.

Нагадаємо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що для безперебійного енергопостачання прайс-кепи не мають заважати імпорту електроенергії.

Раніше у НКРЕКП заявили про необхідність скасування прайс-кепів на ринку електроенергії у 2024 році.