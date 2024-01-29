Експерт розповів, чим важлива Табаївка в Харківській області для окупантів

Бої за Табаївку

На вихідних російські військові пабліки повідомили про захоплення села Табаївка трохи північно-західніше Крохмального. Зокрема, силами частин 47-ї танкової дивізії (1-ша гвардійська танкова армія Західного військового округу). Також повідомлялося про нібито захоплення панівних висот у цьому районі, а "Z-військовики" поширили карту, на якій Табаївка зображена під контролем РФ. Сьогодні про захоплення заявили і в Міноборони Росії.

Фото: Табаївка (deepstatemap.live)

Аналітики DeepState кажуть, що Сили оборони не дали противнику закріпитися в селі, стримують його від просувань і завдяки стабілізаційним заходам вдалося відкинути росіян на край Табаївки. Проте до подальшого розвитку подій на карті село перевели в "сіру зону".

Що кажуть у ЗСУ

Речник Сухопутних військ Володимир Фітьо Володимир Фітьо повідомив, що заяви противника про Табаївку не відповідають дійсності.

"Там тривають бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території - все, на що здатні загарбники", - додав Фітьо.

За його словами, українські командири ухвалюють рішення з упором на збереження життя військових. І якщо в Сил оборони є можливість зайняти вигідніші рубежі, щоб потім перейти до наступальних дій і поліпшити тактичне становище, то це буде зроблено.

Що відомо про це село

Зазначимо, географія Табаївки є слабкою стороною в контексті збереження контролю над селом. Воно розташоване в низині між двох хребтів і втриматися буде там складно без контролю панівних висот.

Фітьо сказав, що цей населений пункт ще менший, ніж Крохмальне. Він розташований у дуже незручному розташуванні - у низині й там болотиста місцевість, тому стати безпосередньо в це місце - значить одразу перетворитися на мішень у тирі.

"Там тривають позиційні бої, і наші намагаються росіян витіснити. Зарано вірити російським паблікам, ми маємо розуміти, що вони намагаються будь-що передати як свою тріумфальну перемогу", - наголосив речник Сухопутних військ.

Чим важлива росіянам ця місцевість

Олександр Мусієнко пояснює важливість цього сектору тим, що там проходить дорога Р-07 з Куп'янська в окуповане місто Сватове (Луганська область). На його думку, росіяни хочуть взяти її під контроль і вклинитися в українську оборону.

"А далі потрібно буде простежувати характер наступальних дій. Глобальна мета залишається рухатися на захід ближче до Оскола. Ну а першочергова мета - встановити контроль над дорогою з подальшим виходом південніше або на Куп'янськ-Вузловий", - зазначив він.

Окупанти мають певні успіхи в цьому районі

За словами Мусієнка, просто зараз росіяни намагаються вирішити три завдання.

"Перше - шукають можливість вийти на з'єднання з угрупованням, яке атакує на Лиманському напрямку. Друге - розвинути успіх і просунутися до річки Оскіл і Оскільського водосховища. Третя - відрізати наше угруповання військ, яке веде оборонну операцію на Куп'янському напрямку", - пояснив експерт.

Тривожні новини надходять із південно-східного флангу. Минулого тижня стало відомо про захоплення села Крохмальне. Це невелике село з довоєнним населенням у 45 осіб, контроль над яким було відновлено восени 2022 року в рамках Харківської наступальної операції. Тепер воно стало першим населеним пунктом, захопленим росіянами 2024 року.

Відхід із Крохмального підтвердили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ. За словами Фітьо, це було зроблено для збереження життя захисників, які відійшли на заздалегідь підготовлені позиції трохи західніше села. При цьому він заявив, що така ситуація не загрожує оточенню українським силам у прилеглих Котлярівці та Кислівці.

Детальніше про ситуацію під Куп'янськом, а також про можливі загрози подальшого наступу на Харків і область, - у матеріалі РБК-Україна.