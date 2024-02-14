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Експерт розповів, чи існує загроза наступу РФ вглиб Харківської області

Харківська область, Середа 14 лютого 2024 16:59
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Експерт розповів, чи існує загроза наступу РФ вглиб Харківської області Архівне фото: росіяни ведуть наступ у Куп'янському районі, але успіхів немає (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

Російська армія продовжує вести наступ на Куп'янському напрямку, проте значних успіхів там немає. Тому говорити про удар вглиб Харківської області передчасно.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив експерт Олександр Мусієнко.

Західні ЗМІ ще на січень прогнозували наступ на Харків з боку Куп'янська. Однак, як кажуть військові, створення настільки потужних російських формувань не фіксують, а Харків давно показав, що це українське місто.

На думку Мусієнка, загроза розгортання наступу вглиб Харківської області все ж таки є. Але поки що агресор більшою мірою зайнятий Авдіївкою.

На чому буде сконцентрований ворог найближчим часом

"Що стосується Куп'янська, робиться все, щоб створити укріпрайони. І я не бачу, що в найближчі дні або тижні ворог зможе там розвинути успіх. Небезпека зберігатиметься. Потрібно розуміти, цей напрямок є і буде небезпечним, тому що окупанти накопичили сили", - сказав він.

Він додав, що в наступний місяць-півтора росіяни продовжать свої спроби прорватися в Синьківці і Табаївці. Вийде чи ні, покажуть бойові дії.

Розмови про наступ на Харків

Нагадаємо, британське видання The Telegraph заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області у січні.

Начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що потужних угруповань російських військ з метою повторного наступу на Харків наразі не фіксується. У будь-якому разі вони не матимуть шансів для реалізації планів.

Детальніше про ситуацію під Куп'янськом, основні загрози і про те, коли Росія може зважитися на великий штурм, - у матеріалі РБК-Україна.

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