Експерт про різку заяву Трампа на адресу Зеленського: є два більш важливих моменти

Фесенко підкреслив, що подібні заяви Трампа, як у випадку із "продавцем", звучали від нього вже кілька разів. Але є більш важливі моменти.

Перший - Трамп заявив, що Зеленський нібито підтримує Гарріс на президентських виборах у США, що є неправдою.

"Він сказав про це публічно. І це означає, що хтось із найближчого оточення налаштував Трампа проти Зеленського", - уточнив політолог.

Другий момент, за словами Фесенка, більш серйозний. У його штабі розповіли, що зустріч із Зеленським під час його візиту до США заплановано не було. Хоча в офісі президента ще минулого тижня анонсували такі переговори.

"Швидше за все, переговори були, українська сторона хотіла зустрічі, але Трамп відмовився. Сигнал не дуже добрий. Це означає, що у нас проблема у відносинах із командою Трампа", - вважає політолог.