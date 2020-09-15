Эксперт рассказал о возможных злоупотреблениях во время аукционов "Энергоатома"

Регламент проведения аукционов "Энергоатома" имеет явные механизмы злоупотребления. Подобные схемы уже использовались заинтересованными лицами на "Центрэнерго".

Об этом заявил эксперт коалиции "Энергетические реформы" Илья Популях на своей странице в Facebook.

"Механизм почти идентичен, через аукционы, правила которых установил КМУ и Аукционный комитет. Если правила проведения аукционов еще адекватные, то в регламенте зашиты механизмы злоупотребления: 1) право на встречные заявки; 2) право объединять лоты в пакеты во время проведения аукционов. При этом размер пакета может быть любым", - отметил эксперт.

По его словам, это можно сделать, когда продавец выставляет завышенную стартовую цену (чтобы никто точно не согласился начать торги по ней) и ставит высокую гарантию (до 25%).

Таким образом продавец создает барьеры входа на аукцион для нежелательных покупателей и получает контроль над аукционом в следующем этапе - этапе встречных предложений.

"Здесь как продавец, так и покупатель могут давать встречные предложения и сами выставлять как цену, так и пакет лотов. Цена, конечно же будет ниже стартовой. Покупатель может проигнорировать все предложения и не продать ничего или может принять любое встречное предложение. Продавец также может объединять лоты в большие пакеты лотов, чтобы участники, которые не дали гарантии на весь объем (напомним, что гарантия идет от завышенной стартовой цены) не смогли конкурировать, когда начнется торг за большой лот", - пояснил Популях.

Он считает, что дальше несколько часов имитируются встречные предложения, которые постепенно сближаются у покупателя и продавца, после чего принимается заявка по низкой цене. Другие участники, если таковые будут, не смогут конкурировать за большой лот, и "аукцион успешно проведен, а договорняк легализован".

По его мнению, зимой это, вероятно, делал "Центрэнерго", а сейчас, скорее всего, "начал делать "Энергоатом". Эксперт считает, что виноват в сложившейся ситуации, кроме участников, еще и непосредственно Аукционный комитет.

"Они обязаны производить мониторинг по проведению аукционов. Они согласовывают изменения в Регламент (в котором "зашиты" описанные выше "возможности". Они знали о существовании этой проблемы, как минимум начиная с февраля", - добавляет эксперт.

По его мнению, в этой ситуации следует:

ограничить максимальный объем пакета лотов;

убрать встречные заявки (сделать обычный аукцион на повышение).

"Первое уменьшает возможности заговора, второе их убирает. Конечно, некоторые участники таких аукционов не пользуются такими возможностями и продают честно, а биржа, где проходят торги, не виновата в договорниках участников, ведь является просто площадкой, которая работает по утвержденным правилам", - пояснил Популях.

По его словам, привлечь к ответственности участников неправомерных аукционов, вероятно, не получится.

"Участники действуют согласно нормативам, а объяснение таким результатам торгов найти всегда можно, было бы желание. Вывод - регуляторную дыру в нормативке надо закрыть", - резюмировал он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Коломойский на схемах в "Центрэнерго" зарабатывал $1,2 млн на сутки.

Кроме того, отмечалось, что Игорь Коломойский и Виктор Медведчук вместе зарабатывали на схеме поставки российского угля государственной компании "Центрэнерго".