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Эксперт рассказал, когда все российские банки можно отключить от SWIFT

Фото: банки России отключат от SWIFT, когда полностью прекратится торговля (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Отключения всех банков от SWIFT ожидать не стоит до тех пор, пока торговля Запада с Россией не прекратится полностью. Для внешнеторговых операций необходим какой-то российский банк.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России".

Как отметил в комментарии РБК-Украина глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук, сейчас основным стал Газпромбанк, через который проводится большая часть денег, в том числе от торговли нефтью и газом.

"То, что Газпромбанк не отключили от SWIFT, позволило обходить санкции, примененные к Центробанку, который сейчас не может делать интервенции, чтобы покупать валюту, потому что она сразу же будет заморожена на его счетах в иностранных банках. И сейчас Газпромбанк выполняет функцию теневого Центробанка. То есть экспортеры, которые получают валюту, не продают ее на межбанке, а держат на счетах в Газпромбанке", - разъяснил эксперт.

Но даже если Газпромбанк отключат от SWIFT, то это серьезных проблем не создаст. В этом случае могут возникнуть лишь временные неудобства, связанные с переводом счетов в другой банк, который не будет под санкциями.

"Российские банки нужны до тех порт, пока в РФ будут закупать нефть, газ и другие товары. Так что это осознанное политическое решение (применять санкции не ко всем банкам РФ - ред.) и оно может поменяться после того, как будет принято другое решение - отказ от торговли с Россией в целом", - уверен Ваврищук.

После отключения от SWIFT российские банки фактически теряют возможность проводить транзакции в валюте. Они могут проводить операции с банками других стран-партнеров, но уже не в долларах или евро.

"Сбербанк и ВТБ, которые позиционировали себя как авторитетные игроки глобального финансового рынка, сейчас стали фактически внутренними банками России", - отметил Ваврищук.

Напомним, в начале июня Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций. ЕС отключил от SWIFT еще три российские банка: Сбербанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.

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