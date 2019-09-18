Эксперт рассказал, как через религию можна создавать моду на предпринимательство

Православие должно или создавать моду на предпринимательство, или уступить место протестантским церквям. Такое мнение высказал политический консультант Максим Карижский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Как Зеленскому планировать третий президентский срок".

"По уровню ВВП православные страны в разы уступают передовым протестантским странам, католическим странам и странам с восточными религиями", - отметил он.

Он уточнил, православные страны не входят даже в первую тридцатку экономически развитых государств, появляясь в списке только на 39 месте. Ведущей страной православного мира оказывается Греция, которая допустила дефолт и обвалила экономику всего ЕС. За ней следуют Румыния на 61 месте, Россия на 62, Болгария на 73, Сербия на 87 и Беларусь на 88 месте. Замыкают аутсайдерские ряды православных стран Украина с 128 местом и Молдова с 132-м.

По словам Карижского, государство должно создавать моду на предпринимательство и конкретные возможности для того, чтобы каждый человек смог попробовать себя в бизнесе.

"Тем временем православие сохраняет учение о том, что труд, в первую очередь, должен быть духовным. Труд же материальный, если он связан с жаждой выгоды или гордыней, признается непристойным", - объясняет эксперт.