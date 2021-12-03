Эксперт раскритиковал решение столичной власти повысить тариф на проезд до 20 гривен

"Теперь тем, кому потребуется проехаться на метро, трамвае, троллейбусе или автобусе, придется выложить космическую сумму в размере 20 грн. Задумав хоть как-то смягчить эту "радостную новость", киевские власти попытались "отмазаться", что для владельцев "Карточки киевлянина" тариф будет в размере 12 гривен. Утешение это довольно слабое. Во-первых, далеко не у всех киевлян она есть и заводить её исключительно для скидки на проезд - не очень то удобно - забудьте о том, чтобы оплачивать проезд мобильным или хвалёной Kyiv Smart Card. А во-вторых, даже в этом случае повышение все равно происходит на 50%. Поэтому добираться на работу и домой простым киевлянам станет ощутимой статьей расхода, особенно если необходима пересадка", - подчеркнул политолог.

Он также отметил, что при этом власти столицы пытаются взять новый кредит у ЕИБ в 100 млн евро на обновление транспортного состава.

"Но вспоминая историю с кредитом от ЕБРР на автобусы, 20% этой суммы просто украдут. А возвращать кредит явно решили за счет киевлян - вот вам и повышение", - отметил эксперт.

По его словам, изначально такие тарифы планировалось ввести с января 2022 года.