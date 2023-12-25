Експерт про причину зближення Вірменії з Україною: Пашинян залежить від настроїв у суспільстві

За словами Войтасевича, Вірменія зміцнює відносини з Україною, зокрема через те, що країна розчарована ставленням Росії до вірмен у Нагірному Карабаху.

Також, як зазначив експерт, є побоювання, що у разі програшу України у війні країни Південного Кавказу можуть стати наступною ціллю російських окупантів.

"Ми пам'ятаємо, як вірменам не подобалося, що Україна продавала зброю Азербайджану. Але мені здається, що політика Пашиняна залежить від настроїв вірменського суспільства. Зараз вона розчарована, по суті, займає антиросійські позиції. Пашинян, будучи популістом, теж змінював позицію, коли ми говоримо про Україну. І це причина нової політики Єревана", - наголосив Войтасевич.

Що передувало

Нагадаємо, останнім часом Вірменія покращує відносини з країнами Заходу. Це відбувається на тлі конфлікту з Росією, оскільки вона не зробила жодних дій після початку операції Азербайджану в Нагірному Карабаху.

На початку вересня стало відомо, що Вірменія надіслала Україні першу гуманітарну допомогу з початку повномасштабної війни.

Більш детально про те, чи Вірменія може змінити курс на Захід, - у матеріалі РБК-Україна.