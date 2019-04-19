Эксперт предупредил об экономических угрозах в случае победы Зеленского

Фото: Валерий Пекар (facebook.com valerii.pekar)

Пекар призвал украинцев сделать сознательный выбор

В случае победы Владимира Зеленского на выборах 2019 экономическое развитие Украины может оказаться под угрозой. Об этом в своем Facebook написал эксперт, соучредитель гражданской платформы "Новая страна" Валерий Пекар.

"Нынешний формат второго тура – результат умелой манипуляции общественным сознанием. Да, мы все устали от экономических неурядиц, раздражены коррупционными скандалами, чувствуем постоянную тревогу из-за войны. Все это стало хорошей основой для продвижения нового "альтернативного" кандидата", - написал он.

При этом Пекар считает, что выбирать альтернативу имеет смысл только тогда, когда она настоящая и если ведет к переменам к лучшему.

"Другой – это не всегда лучше. Является ли действительно альтернативным новый и несистемный кандидат, в независимости которого есть основания сомневаться? Мы должны понимать, что такой президент будет выгодным, в первую очередь, олигархам, которые смогут реализовать через него все свои планы", - считает он.

Пекар призвал украинцев сделать осознанный выбор, учитывая достижения за последние пять лет и риски в случае победы кандидата, о котором фактически ничего неизвестно.

"Избрание Владимира Зеленского – это выбор слабого и несамостоятельного президента. Такой выбор ставит под угрозу не только экономическое развитие и безопасность наших детей, но и саму украинскую государственность. Пять лет назад мы вышли на защиту нашего европейского будущего со стремлением избавиться от российского имперского гнета. Наша задача сегодня – сохранить свой выбор. Евромайдан и был нашим референдумом по ЕС и НАТО", - написал эксперт.

Он отметил, что выборы президента – это не эксперимент над украинцами, а выбор будущего главы государства и верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины на следующие 5 лет.

"Поэтому верим, что каждый украинец еще раз задумается перед тем, как ставить отметку в избирательном бюллетене. Выберите свой приоритет – европейское будущее независимой Украины!", - добавил эксперт.