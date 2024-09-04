Експерт пояснив негатив щодо Азербайджану в Україні

Негатив щодо Азербайджану в Україні є неконструктивним, адже домовленості Баку з "Газпромом" мають зовнішній характер – тобто узгоджені на загальноєвропейському рівні.

Про це заявив політолог-міжнародник, екскерівник апарату уряду Азербайджану Раміз Юнус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Так, за словами журналістів, він порівняв внесок Азербайджана і Вірменії в допомогу Україні.

"Як може бути у суспільно-політичному дискурсі сьогодні України щось антиазербайджанське, антитурецьке?.. Про Вірменію (говорять позитивно), яка палець об палець не вдарила, за 30 років вашої незалежності не зробила того, що зробили Азербайджан і Туреччина, починаючи з 2014 року – і кримська платформа, і все інше…Той же "Сокар", заправляє не тільки ваші машини надзвичайної допомоги, а й багато іншого, потім це рятує багато життів", - прокоментував експерт.

Він також зазначив, що домовленості Азербайджану з російським "Газпромом" були інспіровані керівництвом Євросоюзу і позицією президента Володимира Зеленського.

"Це прохання було президента Зеленського, це прохання було Брюсселя до Азербайджану… Якщо треба буде це зробити, Азербайджан з Україною та Євросоюзом домовляться", - зазначив він.

Політолог, як йдеться в матеріалі ЗМІ, також виступив проти висловлювань в українському публічному просторі, які псують взаємини України з іншими країнами.

"Україна з Азербайджаном перебуває 20 з гаком років у ГУАМі – Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова. Азербайджан розуміє, де він знаходиться. Знайте хто ваш друг, а хто ваш ворог, і навіщо вони приходять до вашої студії, і навіщо вони проштовхують якийсь антикитайський наратив. Навіщо зараз Україна має щось проти Китаю говорити? … У вас війна йде, а у нас працює інфраструктура. Це і є політика. Менше пропаганди, більше розуміння того, що є", - підкреслив Раміз Юнус.