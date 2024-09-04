Эксперт объяснил негатив по отношению к Азербайджану в Украине

Негатив относительно Азербайджана в Украине неконструктивен, ведь договоренности Баку с "Газпромом" носят внешний характер – то есть согласованы на общеевропейском уровне.

Об этом заявил политолог-международник, экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамиз Юнус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

Так, по словам журналистов, он сравнил вклад Азербайджана и Армении в помощь Украине.

"Как может быть в общественно-политическом дискурсе сегодня Украины что-то антиазербайджанское, антитурецкое?.. Об Армении (говорят положительно), которая палец о палец не ударила, за 30 лет вашей независимости не сделала того, что сделали Азербайджан и Турция начиная с 2014 года – и крымская платформа, и все остальное… Тот же "Сокар" заправляет не только ваши машины чрезвычайной помощи, но и многое другое, потом это спасает много жизней", - прокомментировал эксперт.

Он также отметил, что договоренности Азербайджана с российским "Газпромом" были инспирированы руководством Евросоюза и позицией президента Владимира Зеленского.

"Эта просьба была президента Зеленского, это просьба была Брюсселя в Азербайджан… Если нужно будет это сделать, Азербайджан с Украиной и Евросоюзом договорятся", - отметил он.

Политолог, как говорится в материале СМИ, также выступил против высказываний в украинском публичном пространстве, которые портят отношения Украины с другими странами.

"Украина с Азербайджаном находится 20 с лишним лет в ГУАМе – Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова. Азербайджан понимает, где он находится. Знайте кто ваш друг, а кто ваш враг, и зачем они приходят в вашу студию, и зачем они проталкивают какой-то антикитайский нарратив. Зачем сейчас Украине есть что-то против Китая говорить? …У вас война идет, а у нас работает инфраструктура. Это и есть политика. Меньше пропаганды, больше понимания того, что есть", - подчеркнул Рамиз Юнус.